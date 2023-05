Gewitter und örtliche Unwettergefahr in Hessen

Ein Blitz erhellt den Nachthimmel. © Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild

Die Menschen in Hessen müssen sich am Freitag teils auf Gewitter, Starkregen und örtlich auch auf Unwettergefahr einstellen. Der Schwerpunkt der Gewitter liege in der Nordhälfte, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Vereinzelt könnten bis zu 40 Liter pro Stunde auf den Quadratmeter herunterkommen und es könne Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometer pro Stunde geben.

Offenbach - Schauer, Gewitter und lokal begrenzt Unwetter seien auch am Wochenende möglich. dpa