Gewitter und Regen am Wochenende in Hessen

Blitze entladen sich während eines Gewitters. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

In Hessen müssen sich die Menschen am Wochenende gegen Regenschauer und Gewitter wappnen. Am Freitag wird es allerdings noch freundlich. Bei Sonnenschein werden Höchstwerte von 28 bis 32 Grad erreichen. Erst in der Nacht ziehen dann die ersten Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. In der Nacht ist örtlich mit Schauern und Gewitter zu rechnen.

Frankfurt - Auch Starkregen sagen die Meteorologen voraus.

Laut DWD bleibt die Gewitterwahrscheinlichkeit am Samstag bestehen. Das Wetter wird wechselhaft, bei Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad, in höheren Lagen um die 23 Grad. Am Sonntag setzt sich der Trend fort, es bleibt bewölkt. Laut DWD sind kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen 29 Grad. dpa