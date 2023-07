Gewitter und Schauer in Hessen

Wettervorhersage

+ © Frank Rumpenhorst/dpa Blitze durchzucken am späten Abend den Himmel über den Frankfurter Hochhäusern. © Frank Rumpenhorst/dpa

Die kommende Woche startet in Hessen mit Schauern und Gewittern. Örtlich seien am Montag auch Unwetter möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit. Dazu kann es auch stürmen, lokal sind Sturmböen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad, wobei es im Süden wärmer wird. In der Nacht lockert es zunächst auf, bevor es erneut regnet.

Offenbach - Es kühlt ab auf 14 bis 11 Grad.

Auch am Dienstag ist laut Meteorologen mit schauerartigem Regen und Gewittern zu rechnen, die im Verlauf des Tages nachlassen. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad. In der Nacht sind laut Vorhersage nur noch selten Schauer zu erwarten. dpa