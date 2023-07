Gewitter und Starkregen in Hessen möglich

Ein Auto fährt während eine Unwetters bei Starkregen über eine Straße. © Julian Stratenschulte/dpa

In Hessen werden am Mittwoch Gewitter, Starkregen und starke bis stürmische Böen erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach berichtete, sei damit schon ab Vormittag zu rechnen. „Am Rande eines umfangreichen Tiefdrucksystems über Skandinavien fließt mit nordwestlicher Strömung mäßig warme Meeresluft polaren Ursprungs nach Hessen“, so die Meteorologen.

Offenbach - Der Starkregen könnte Mengen um 15 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde bringen. Bei den Böen sind laut DWD Windgeschwindigkeiten zwischen 55 und 70 Stundenkilometer wahrscheinlich. Am Abend soll die Gewitterneigung dann „zögerlich“ nachlassen. dpa