Auswirkungen auf 25.000 Mittelhessen: Stadtwerke Gießen kündigen Mammut-Maßnahme an

Die Stadtwerke Gießen und ihre Partner stehen von einem Mammut-Prozess. Betroffen sind 25.000 Kunden.

Gießen - In Staufenberg ist es bereits geschafft. Für die Stadt Gießen und die anderen Kreisgemeinden geht es nun erst los: Weil künftig in Deutschland nur noch das energiereichere H-Gas durch die Leitungen strömt, stehen Gasnetzbetreiber vor einer echten Herausforderung. Sie müssen deutschlandweit die Geräte von Millionen Gaskunden an die neue Gasqualität anpassen. Auch 25.000 Kunden der Stadtwerke Gießen in Mittelhessen sind betroffen.

In Staufenberg ist die Umrüstung abgeschlossen. Nun, im Frühjahr 2020, steht Gießen an. Dazu Heuchelheim, Lahnau, Buseck, Fernwald, Linden, Pohlheim und Reiskirchen. Insgesamt handelt es sich um etwa 33.000 Geräte. Anfang März ist es in großen Teilen der Stadt Gießen sowie in den Kommunen Heuchelheim und Lahnau so weit. Mitte April folgen die verbliebenen Teilbereiche in der Stadt Gießen sowie die Ortsnetze von Buseck, Fernwald, Linden, Pohlheim und Reiskirchen.

Welche Auswirkung hat die Umstellung auf H-Gas auf die Kunden? Alle betroffenen Gaskunden erhalten ein Terminanschreiben. Aus dem geht hervor, wann die von der Mittelhessen Netz GmbH beauftragten Monteure kommen, um die Gasgeräte für die Verbrennung von H-Gas umzurüsten. In der Hochphase sollen hierbei rund 40 Spezialisten an täglich bis zu 400 Anlagen Bauteile austauschen – etwa Düsen, Platinen oder Blenden – oder justieren deren Einstellungen. Die Arbeiten vor Ort werden von den engagierten Unternehmen Reitz-Topmann GmbH, SPIE Gastechnischer Service GmbH und Semoring GmbH durchgeführt.

Die Stadtwerke Gießen hoffen hierbei auf die Unterstützung der 25.000 betroffenen Kunden: Weil das Zeitfenster für die Umrüstung sehr klein ist, bekommen die betroffenen Mittelhessen Termine, zu denen die Arbeiten an den Geräten durchgeführt werden sollen.

Kommt es hier nicht rechtzeitig zu einem Geräteaustausch beziehungsweise zu Terminen für die Datenaufnahme und die anschließende Umrüstung, so heißt es bei den Stadtwerken Gießen, bleibt der MIT.N keine andere Wahl, als die Gaszufuhr zum Zeitpunkt der Umstellung abzustellen. "Das Risiko eines Weiterbetriebs wäre einfach zu groß und ist deshalb vom Gesetzgeber untersagt", sagt Rüdiger Schwarz als Geschäftsführer der Mittelhessen Netz GmbH. Auch speziell all jene, an deren Gasgeräten noch nicht der gelbe Sticker mit der Aufschrift "Gerät erhoben" klebt, sollten sich schnell bei der MIT.N melden.

Die entsprechenden Anschreiben zu Anpassungen im Zuge der Umstellung auf H-Gas sollen die 25.000 betroffenen Kunden in Kürze erhalten.

red