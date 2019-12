Uni Gießen: 38.000 Leute betroffen! Anstehen am Kugelberg für neue Passwörter

Seit Tagen ist die Uni Gießen nach einem mutmaßlichen Angriff von Hackern weitgehend offline. Nun steht eine Mammut-Aktion an, bevor der Mailverkehr reaktiviert werden kann. 38.000 Leute betroffen.

Gießen - Es ist eine Aktion von gigantischem Ausmaß: An der Justus-Liebig-Universität müssen nach dem mutmaßlichen Hackerangriff die Passwörter von allen E-Mail-Konten neu gesetzt werden. Weil die Passwörter nur persönlich übergeben werden dürfen, ist eine Mammut-Aktion am Kugelberg geplant. Bereits heute, am Montag, geht es los.

Uni Gießen: Neue Passwörter für 38.000 Leute nach Hacker-Angriff

Bei der JLU heißt es: "Um wie geplant die E-Mail-Funktion baldmöglichst wiederherstellen zu können, musste das HRZ für alle E-Mail-Konten neue Passwörter vergeben. Die Nutzerinnen und Nutzer der JLU müssen sich ihr neues Passwort unter Vorlage ihres Personalausweises persönlich abholen." Wichtig also für die Abholung: Personalausweis mitbringen!

"Aus Sicherheitsgründen und gemäß den rechtlichen Vorgaben des DFN-Vereins gibt es für dieses Vorgehen keine Alternative. Das persönliche Erscheinen ist die Voraussetzung dafür, dass die E-Mail-Funktion demnächst wieder genutzt werden darf", erklärt die Uni Gießen nach dem mutmaßlichen Hackerangriff weiter. Alle bisherigen Passwörter für E-Mail-Konten sind ungültig!

Die Ausgabe der Passwort-Briefe erfolgt für Studierende sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zentral in der Sporthalle im Campusbereich Sport am Kugelberg in Gießen. "Um die Wartezeiten so gering wie möglich zu halten, hat die JLU-Verwaltung ein Abholsystem entworfen, das sich nach den Geburtsmonaten der JLU-Mitglieder und -Angehörigen errichtet." Die genauen Termine weiter unten.

Uni Gießen: Riesige Passwort-Aktion am Kugelberg nach Hacker-Angriff

Die Mammut-Aktion am Kugelberg startet bereits heute. Bis Freitag sollen hier 38.000 Studenten und Mitarbeiter der Uni Gießen ihre neuen Passwörter abholen. Konkret sollen die Betroffenen wie folgt ihre neuen Passwörter für E-Mail-Konten abholen:

Geburtsmonat Ausgabedatum Ausgabezeit Januar Montag, 16.12.2019 14 bis 18 Uhr Februar Montag, 16.12.2019 18 bis 20 Uhr Februar Dienstag, 17.12.2019 8 bis 10 Uhr März Dienstag, 17.12.2019 10 bis 14 Uhr April Dienstag, 17.12.2019 14 bis 18 Uhr Mai Dienstag, 17.12.2019 18 bis 20 Uhr Mai Mittwoch, 18.12.2019 8 bis 10 Uhr Juni Mittwoch, 18.12.2019 10 bis 14 Uhr Juli Mittwoch, 18.12.2019 14 bis 18 Uhr August Mittwoch, 18.12.2019 18 bis 20 Uhr August Donnerstag, 19.12.2019 8 bis 10 Uhr September Donnerstag, 19.12.2019 10 bis 14 Uhr Oktober Donnerstag, 19.12.2019 14 bis 18 Uhr November Donnerstag, 19.12.2019 18 bis 20 Uhr November Freitag, 20.12.2019 8 bis 10 Uhr Dezember Freitag, 20.12.2019 10 bis 14 Uhr

Durch die zeitliche Staffelung sollen die Wartezeiten für Studenten und Mitarbeiter der Uni Gießen "so gering wie möglich" gehalten werden. All jene, denen eine Abholung in "ihrem" Zeitraum nicht möglich ist, können "in diesem Ausnahmefall", wie es bei der Uni Gießen heißt, auch einen anderen Termin in einem der Zeiträume nutzen. Alle anderen, die in der aktuellen Woche nicht vor Ort sein können, werden - offenbar im Nachhinein - gesondert über das dann folgende Verfahren benachrichtigt.

Uni Gießen offline: Passwort-Ausgabe für Mail-Konten hat Auswirkungen auf IfS und AHS

Die Aktion rund um neue Passwörter für die E-Mail-Konten der Uni Gießen haben auch Folgen für den Allgemeinen Hochschulsport sowie den Lehr- und Kursbetrieb des Instituts für Sportwissenschaften. Weil die Passwort-Ausgabe die Sporthalle am Kugelberg belegt, kommt es zwischen Montag und Freitag zu Einschränkungen. Demnach fallen alle Lehrveranstaltungen des IfS und des Allgemeinen Hochschulsports in der Sporthalle aus.

