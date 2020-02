Ärzte streiken heute an Uniklinik  - UKGM über mögliche Auswirkungen

Ärzte am Uniklinikum Gießen und Marburg sind zum Warnstreik aufgerufen. Derweil lässt eine Umfrage des Marburger Bund Hessen aufhorchen.

Update, 4.2.2020: Nach dem Aufruf zum Warnstreik für Ärzte der Uniklinik Gießen und Marburg sowie Frankfurt äußert das UKGM sein Unverständnis. "Wir sind derzeit in guten Gesprächen über höhere Entgelte und stehen am Anfang der Verhandlungen. Deshalb gibt es keinen Grund, unsere Unikliniken in Gießen und Marburg zu bestreiken", sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung, Dr. Gunther K. Weiß. Er appelliert an die Ärzte, sich nicht an den Arbeitsniederlegungen zu beteiligen und die Patientenversorgung auch an diesen Tagen sicherzustellen.

Der Marburg Bund Hessen hat die Ärzte unter anderem am Uniklinikum Gießen und Marburg für den 4. Februar zu einem Warnstreik aufgerufen. Hintergrund sind die laufenden Tarifrunden.

Gießen/Marburg: Geschäftsführung sieht Notfallversorgung am Uniklinikum trotz Warnstreik gewährleistet

Dass ausgerechnet die Ärzte streiken, verunsichert viele in Gießen und Marburg. Weiß erklärt in diesem Zusammenhang: "Das Universitätsklinikum Gießen und Marburg wird alles dafür tun, die medizinische Versorgung auch während der Streikmaßnahme so weit als möglich sicherzustellen."

Dennoch: Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es bei geplanten Untersuchungen und Behandlungen zu "Verzögerungen und Ausfällen" kommt. Sicher ist nach Angaben des Vorsitzenden der Geschäftsführung jedoch: "Die Notfallversorgung ist aber auf jeden Fall gewährleistet. Dafür werden wir eine Notdienstvereinbarung treffen."

Gießen/Marburg: Beim Land Hessen Unverständnis über Streik

Der Verhandlungsführer für das Land Hessen, Staatssekretär Stefan Heck, reagierte mit Unverständnis auf die Aktion. Der Streik sei überflüssig und das Angebot des Landes "fair und angemessen". Man biete den Ärzten nicht nur ein "ordentliches Plus von mehr als fünf Prozent, sondern legen noch das Landesticket oben drauf". Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 27. Februar geplant.

Erstmeldung, 29.1.2020: Der Marburger Bund ruft Ärzte an den hessischen Unikliniken Gießen und Marburg sowie Frankfurt zum Warnstreik auf. Am 4. Februar soll es soweit sein. Hintergrund ist die aktuelle Tarifrunde.

Gefordert wird etwa eine "spürbare Verbesserung der Arbeit zu besonders belastenden Zeiten". Hier sind konkret Nacht- und Sonntagszuschläge genannt. Auch die "Anhebung von Kinderzuschlägen, eine Tarifsteigerung von 6,9 Prozent sowie die versprochene Fortführung des so genannten Landestickets" wirft der Marburger Bund ins Rennen.

Gießen/Marburg: Warnstreik an Uniklinik am 4. Februar

Zwei Verhandlungsrunden sind bereits durch, der Marburger Bund sieht hier "keine entscheidenden Fortschritte". Eine dritte Runde ist für den 27. Februar geplant.

Der Ankündigung des Warnstreiks am 4. Februar an den Unikliniken Gießen und Marburg sowie Frankfurt fügt der Marburger Bund auch erste Ergebnisse einer noch laufenden Umfrage unter hessischen Uni-Ärzten an. Von einem "extrem hohen Maß an Unzufriedenheit bei den Beschäftigten" ist hier die Rede.

Gießen/Marburg: Umfrage unter Ärzten an UKGM und Uniklinik Frankfurt

Der überwiegende Teil der bisherigen Antworten ergibt nach Angaben des Marburger Bunds, dass

die Arbeitszeit nicht ausreicht, um die tägliche Arbeit zu erledigen

Privat- und Arbeitsleben aufgrund der Arbeitsbelastung leiden



gesetzlich vorgeschriebene Pausen nicht genommen werden können und trotzdem von der geleisteten Arbeitszeit abgezogen werden

Auch die Erfassung der Arbeitszeiten und bei Überstunden sorgt offenbar für Frust bei hessischen Ärzten. "UKGM, aber auch das Land Hessen als Arbeitgeber der dortigen Ärztinnen und Ärzte ignorieren hier klare tarifliche Regelungen zum Ausgleich dieser Stunden", erklärt der Marburger Bund Hessen mit Blick auf das Uniklinikum Gießen und Marburg.

Ihrem Ärger Ausdruck verleihen sollen die Ärzte mit dem angekündigten Warnstreik nach Meinung des Marburger Bunds am 4. Februar.