Gießen: „Aktivisten“ markieren Luxus-Autos „zum Abfackeln“

Diese Aktion in Gießen macht viele sprachlos: „Aktivisten", die Aufmerksamkeit für die angedrohte Räumung der Besetzung im Dannenröder Forst schaffen wollen, haben Autos markiert. Sie sollen damit "zum Abfackeln" freigegeben sein.

Gießen - Dieses Schreiben auf der Plattform Indymedia sorgt für heftige Diskussionen in Gießen und Umgebung. Dort schreibt eine Gruppe: „Wir haben vorerst eine Menge großspurige Karren mit einem Streifen Farbe gekennzeichnet. Dies analog zu den Markierungen von Bäumen im Dannenröder Forst und anderswo, die wegen des nicht nachvollziehbaren und unzeitgemäßen Lückenschlusses der A49 gefällt werden sollen.“

Autos in Gießen beschmiert: „Freigabe zum Abfackeln" in Gießen

Die Ideen der „Aktivisten“: Autos gegen Bäume! Das macht die Gruppe deutlich: „Die Nummernschilder der markierten Dreckschleudern wurden aufgezeichnet. Falls tatsächlich eine Räumung beginnt, werden wir diese dann aus dem Verkehr genommen. Sollte es gelingen, Nummernschilder zu tauschen oder die Fahrzeuge in der „heißen“ Phase außerhalb der Stadtgrenzen zu parken, machen wir unmarkierte Ersatzautos platt.“

Autos in Gießen „zum Abfackeln“ markiert: Etwa 50 Anzeigen bei der Polizei

Das Schreiben auf Indymedia, das mit „Autonome Kleingruppe in Solidarität mit dem Dannenröder Forst“ unterzeichnet ist, wurde am frühen Dienstagmorgen veröffentlicht. Dort heißt es, die „Markierungsarbeiten“ in Gießen hätten in der Nacht stattgefunden. Wie viele Autos beschmiert wurden, das ist aktuell noch unklar. Bei der Polizei sind entsprechende Anzeigen eingegangen. Von „etwa 50" ist bisher die Rede.

Autos in Gießen beschmiert: „Autos gegen Bäume" mit Bezug zum Dannenröder Forst

Umwelt- und Klimaschützer halten den Dannenröder Forst, auf den sich die "Aktivisten", die nun in Gießen Autos markiert haben, seit rund einem Jahr besetzt, um Rodungen für ein Autobahn-Projekt zu verhindern: Die A49 soll nach der Fertigstellung Kassel und Gießen verbinden. In der vergangenen Woche hatte es im Zuge der Räumung einer Barrikade eine erste größere Auseinandersetzung gegeben.