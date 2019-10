Bombe in Gießen gefunden - Erste Maßnahmen eingeleitet

Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren alte Bomben bei Bauarbeiten in Gießen gefunden.

In Gießen ist am Freitag eine Bombe gefunden worden. Die entsprechenden Maßnahmen laufen.

Gießen - In ist Gießen eine alte Weltkriegsbombe gefunden worden. Bei Baggerarbeiten im Bereich des US-Depots unweit der Verwaltungsgebäude 1, 4 und 5 des Regierungspräsidiums im Gießener Nordosten wurde der Blindgänger ausfindig gemacht.

Entsprechende Maßnahmen wurden eingeleitet. Inwiefern eine Entschärfung eine Evakuierung von Gebäuden in der Umgebung nötig macht, das ist aktuell noch unklar.

Bombe in Gießen: HEAE offenbar nicht betroffen

Nach ersten Informationen ist der Bereich zwischen Stolzenmorgen in Richtung Lollar vom Bombenfund betroffen. Auf die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge am ehemaligen US-Depot soll der Fund wohl keine Auswirkungen haben.

Bombenfund in Gießen: Letzter Fall im September

Bei der Bombe soll es sich um ein 50-Kilogramm-Modell handeln.

Es ist bei Weitem nicht der erste Fund dieser Art in den vergangenen Jahren in Gießen. Zuletzt wurde ein Blindgänger im September auf dem ehemaligen AFFES-Gelände am US-Depot gefunden und entschärft. Damals mussten einige Gewerbebetriebe im Umfeld geräumt werden.

Dieser Text wird aktualisiert