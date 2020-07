Gießen: Faschings-Veranstaltungen 2020/21 abgesagt - Offenbar auch kein Zug

Das ist ein echter Paukenschlag: Fasching in Gießen wird 2020/21 völlig anders aussehen, als es die Gießener gewohnt sind. Offenbar wird auch kein Zug kommen.

Gießen - „Unter Berücksichtigung der aktuellen Pandemie-Situation sind wir einstimmig zum Ergebnis gekommen, alle Groß­Veranstaltungen in der Kongresshalle für die kommende Kampagne auf Eis zu legen. Sowohl aus wirtschaftlichen, aber vor allem aus gesundheitlichen Gesichtspunkten ist eine verlässliche und sichere Planung von Hallenveranstaltungen und auch dem Umzug zurzeit einfach nicht möglich. Schweren Herzens werden wir also auch auf die Benennung eines Prinzenpaares verzichten“, heißt es in einem Schreiben an die Mitglieder der Gießener Fassenachts-Vereinigung (GFV). Präsident Arndt Niedermayer gibt damit das Ergebnis einer gemeinsamen Sitzung von Präsidium und Vorstand an die Mitglieder weiter.

In einem Gespräch mit der Gießener Allgemeinen Zeitung begründet Niedermayer die Entscheidung zum einen mit der großen Ungewißheit, was die Narren in der Kampagne 2020/21 überhaupt erwartet und zum anderen müßten jetzt die Bestellungen und Buchungen für die Kampagne erfolgen. Wirtschaftlich sei dies für einen gemeinnützigen Verein der keine Rücklagen habe ein zu hohes Risiko. Niedermayer ist sich dabei auch der Signalwirkung bewußt, die hier die GFV auf andere Karnevalvereine im Landkreis hat, wo allerdings bereits auch schon die ersten Vereine die kommende Kampagne abgesagt hatten. Normalerweise wären bereits seit Ostern die Tanzgruppen schon im Training, was jedoch aufgrund der Schließung der Sportstätten nicht möglich war. Ebenso müßten nun Bands und auch bereits die Orden bestellt werden.

„Klar kann in einem halben Jahr alles anders sein, aber wir können nicht verlässlich planen“. Allerdings heißt dies auch nicht, dass die GFV jetzt schon feststeht, dass es in der nächsten Kampagne keinerlei fassenachtliche Aktivitäten geben wird. „Der Vorstand wird alles daran setzen, die eine oder andere Veranstaltung für unsere Mitglieder kurzfristig zu organisieren, soweit es dann unter den geltenden Auflagen Anfang 2021 möglich sein wird.Allerdings sind Trainingsorte und Trainingszeiten für unsere aktiven Gruppen auch für die Sommerferien festgelegt und werden genutzt. Deshalb haben wir uns auch entschieden, den geplanten Tanz-Workshop durchzuführen, auch um den Gruppenzusammenhalt zu fördern.Passend dazu werden im kommenden Jahr alle Tanzgruppen-Mitglieder unter 18 Jahren für ein Jahr beitragsfrei gestellt“.

Einen Zug wird es wohl dennoch nicht geben, was zum einen an den zu erwartenden Auflagen und zum anderen auch der Tatsache geschuldet ist, dass auch kaum befreunde Vereine daran teilnehmen würden, weil diese selbst die Kampagne abgesagt haben. Weil die traditionell im Mai anstehende Mitgliederversammlung aufgrund der Coronapandemie nicht stattfinden konnte informierte Niedermayer die Mitglieder mit diesem Schreiben auch über die aktuelle Lage.

„Alles in Allem hatten wir mit der recht kurzen Kampagne ja auch noch Glück, diese erfolgreich vor dem Ausbruch der Pandemie zu beenden. Maßvolle Änderungen in Abläufen und Veranstaltungsorten haben auf jeden Fall eines erreicht - unser Publikum war hochzufrieden. Ob es die Admiral Music Lounge oder das Bürgerhaus in Rödgen war, die kulinarische Versorgung des Ball-Publikums oder das neue Gewand unseres „Bräu der Tollitäten“, am Ende des Tages waren alle begeistert und zufrieden“. Verbunden wurde dieses Fazit mit einer Einladung an die Mitglieder zu einem gemeinsamen Treffen in der Wagenhalle am 5. September. „An der frischen Luft und unter Einhaltung der Hygienebestimmungen gibt es so zumindest ein Wiedersehen bei einem kühlen Getränk und einer Bratwurst“, schreibt der Präsident. (nal)