Gießen: Galerie Neustädter Tor geräumt! Es gibt Verletzte - Schaden größer als zunächst gedacht

In einem Parkhaus in der Gießener #Neustadt sind mehrere PKW in #Brand geraten, es wurden Personen verletzt.

Parkhaus und Einkaufszentrum sind evakuiert.

Die #Feuerwehr ist mit mehreren Einheiten im Einsatz.

Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.#giessen112 pic.twitter.com/8LR1kb8NJK