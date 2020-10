Unbekannte verwüsten Kindergräber in Gießen – Mutter:„Du fällst vom Glauben ab“

Ein Fall von Grabschändung löst in Gießen Fassungslosigkeit aus: Vandalen haben zwei Kindergräber auf dem Neuen Friedhof zerstört. Die Mutter wendet sich mit einem verzweifelten Aufruf an die Öffentlichkeit.

Ein schwerer Fall von Grabschändung sorgt in Gießen (Mittelhessen) für Gesprächsstoff.

Auf dem Neuen Friedhof haben Unbekannte zwei Kindergräber verwüstet.

Eine betroffene Mutter aus Gießen sucht nun nach den Verantwortlichen.

Gießen – Die Blumen am Grab der Tochter herausgerissen, der Teddybär, die Steine, die LED-Lampen und das Spielzeug quer über die Wiese verteilt, eine Vase kaputt, ein Schokoladenei gestohlen – dieser Anblick lässt Larisa B. nicht mehr los. Der Fall von Grabschändung, den die junge Frau jüngst publik gemacht hat, sorgt in Gießen (Mittelhessen) für Fassungslosigkeit und Entsetzen. Nicht nur das Grab ihres Kindes haben Unbekannte Anfang Oktober verwüstet, auch das Grab des Jungen, der nebenan seine letzte Ruhe gefunden hat, ist zerstört. Die Polizei Gießen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gießen: Mutter geschockt von Grabschändung auf Neuem Friedhof

Zwischen Mittwoch, 07.10.2020, und Donnerstag, 08.10.2020, muss es passiert sein, auf dem Neuen Friedhof im nördlichen Teil von Gießen. „Man stelle sich vor: Man geht zu dem Grab seiner Tochter, kommt da an und sieht, dass irgendwelche Idioten die letzte Ruhestätte deines Babys kaputt gemacht haben“, schreibt Larisa B. auf Facebook. „Du stehst da mit einem Ballon fürs Grab und fällst vom Glauben ab.“ Sie habe einen Schock erlitten, wegen dem sie zum Arzt musste. Bis heute könne sie schlecht schlafen, habe Angst, eines Tages zurückzukehren, und das Grabfeld liegt erneut in Trümmern.

+ Ein Teddybär, heruntergeworfen von dem Kindergrab. © Privat

Die Gießenerin hat die Grabschändung angezeigt. Die beiden Kindergräber sollen nicht die einzigen Gräber sein, an denen Vandalen wüteten. Dass an einem weiteren Grab das Kreuz herausgezogen und falsch herum wieder hineingesteckt wurde, bestätigt auch die Polizei. Larisa B. will außerdem von mindestens einem weiteren zerstörten Grab erfahren haben, auf dem muslimischen Teil des Neuen Friedhofs. Die Mutter wünscht sich nun, dass die Verantwortlichen gefunden werden. Die Störung der Totenruhe sei kein dummer Kinderstreich, schreibt sie, sondern „eines der schlimmsten Dinge, die man tun könne“.

Polizei sucht nach Grabschändung in Gießen Zeugen – Mutter appelliert an Anstand

Wer die beiden Kindergräber so übel zugerichtet hat und warum: Unklar. Sicher ist: Tiere waren es nicht. Im Raum steht die Vermutung, randalierende Jugendliche könnten etwas mit dem Fall zu tun haben. Klare Hinweise gibt es aber nicht. Die Polizei Gießen bittet die Öffentlichkeit deshalb um Mithilfe. Vielleicht hat jemand etwas Verdächtiges am Neuen Friedhof in der Friedhofsallee bemerkt? Unter (0641) 7006 3755 nehmen die Beamten Hinweise entgegen.

+ Auch das Kindergrab nebenan wurde verwüstet. © Privat

Für Mutter Larisa B. bleibt nur die Hoffnung, dass die Untersuchungen sich nicht im Sande verlaufen. Sie appelliert an mögliche Mitwisser oder Zeugen der Grabschändungen, sich zu melden. Das habe „nichts mit Verrat zu tun“, findet sie, sondern mit „Anstand, Gewissen und normalem Menschenverstand“. (red/ag)