Gießen: „Schwerwiegender IT-Sicherheitsvorfall“ an Uni - Mail, Flexnow, Stud.IP und Co. offline

Wurde die Uni Gießen gehackt? Aktuell ist die Hochschule offline. Von einem "schwerwiegenden IT-Sicherheitsvorfall" ist die Rede.

Gießen - Große Probleme an der Uni Gießen: Am Montagmorgen ist die Justus-Liebig-Universität offline. In einem ersten Statement ist von einem "schwerwiegender IT-Sicherheitsvorfall" die Rede. Die genauen Hintergründe sind aktuell noch unklar.

Uni Gießen: Mail, Website und andere Dienste offline

Die JLU meldet: "Die Universität arbeitet mit Hochdruck daran, das Ausmaß des Schadens, die genaue Ursache und die aktuellen Handlungsmöglichkeiten zu ermitteln, und steht dazu im Kontakt mit den Behörden."

Ein Krisenstab mit JLU-Präsidium und Rechenzentrum wird gebildet. Die Polizei schloss einen Hackerangriff nicht aus. Das hätten erste Gespräche mit der Universitätsleitung in Gießen ergeben, sagt ein Polizeisprecher.

Uni Gießen: Temporäre Website soll kommen

Als Konsequenz des Vorfalls ist die Uni Gießen vom Internet getrennt. Sowohl Website, als auch Mailserver und andere Dienste sind offline und stehen nicht zur Verfügung. Auch die Uniklinik, das UKGM, ist in geringem Maße betroffen.

Ebenso die Universitätsbibliothek: Bücher können nur an dem Standort zurückgegeben werden, an dem sie ausgeliehen wurden.

Die Schaltung einer Telefonnummer für Rückfragen ist nach Angaben der Uni Gießen geplant. Nach bisher unbestätigten Informationen soll bis Montagmittag auch eine temporäre JLU-Website online gestellt werden, auf der über den aktuellen Vorfall informiert werden soll.

Uni Gießen: Relativ geringe Auswirkungen auf Uniklinik

An der Uniklinik ist die Homepage nicht abrufbar. Die Kollegen, die in der Forschung tätig sind, sind über ihre universitäre Mailadresse nicht erreichbar, wohl aber über ihre UKGM-Adresse. Wichtig: Die Patientenversorgung ist von den Auswirkungen des "schwerwiegenden IT-Sicherheitsvorfalls" nicht betroffen. Auch Patientendaten sollen nicht in Gefahr sein.

Uni Gießen: Mail, Website, Flexnow offline - Großes Thema in Sozialen Medien

Auch in den Sozialen Netzwerken ist das der "schwerwiegende IT-Sicherheitsvorfall" ein großes Thema: "Egal wie beschissen euer Montag ist, seid froh gerade keine ITler an der JLU zu sein", schreibt etwa jemand auf Twitter. Auf Facebook werden ganz persönliche Probleme aufgeworfen: "Die Bibliothek ist ebenfalls vom Netz, dadurch kann ich nicht verlängern, muss ich Mahngebühren zahlen? Frist ist heute."

Weitere Infos folgen.