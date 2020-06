Kleinflugzeug stürzt kurz nach Start ab: Ein Toter

In Gießen ist ein Kleinflugzeug kurz nach dem Start abgestürzt. Der Pilot kam beim Absturz ums Leben. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.

Gießen – Im Gießener Stadtteil Lützellinden ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Ersten Informationen zufolge kam ein Mensch bei dem Flugzeugabsturz unweit des Flugplatzes Gießen-Lützellinden ums Leben.

Wie die Einsatzkräfte vor Ort mitteilten ereignete sich der Flugzeugabsturz in Gießen folgendermaßen: Ein Kleinflugzeug machte am Samstag (06.06.2020) einen Zwischenstopp auf dem Flugplatz Gießen-Lützellinden. Beim Startvorgang geriet das Flugzeug ins Strudeln und stürzte unweit des Flugplatz-Gebäudes ab.

Zwei Insassen befanden sich an Bord des kleinen Flugzeugs. Der Pilot kam bei dem Absturz ums Leben. Ein weiterer Insasse überlebte den Absturz schwer verletzt. Er wurde im Flugzeug eingeklemmt. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig, denn der Insasse musste aus dem Flugzeug herausgeschnitten werden. Zuvor musste allerdings ein Sprengstoffexperte den Rettungsfallschirm entschärfen. Das Gelände bei dem Flugplatz Gießen-Lützellinden wurde weiträumig abgesperrt.

Transparenzhinweis: In einer früheren Version hatten wir geschrieben, dass der andere Insasse bei dem Flugzeugabsturz in Gießen verletzt und in eine Klinik gebracht wurde. Die Polizei gab jedoch die Information heraus, dass der Insasse im Flugzeug eingeklemmt war und in einer längeren Bergungsaktion gerettet werden musste und daher nicht gleich in eine Klinik gebracht werden konnte. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

