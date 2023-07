„Kann nicht angehen“: Familie soll nicht mehr in ihre Wohnung zurück - Vermieter tarnt Umbau als Sanierung

Einen Vergleichsvorschlag des Gerichts schlägt der Besitzer der Immobilie in Gießen aus. © SEG

Nachdem der Vermieter schon vor dem Amtsgericht Gießen verloren hat, will er jetzt vor dem Landgericht erreichen, dass eine Familie nicht mehr in ihre Wohnung in Gießen darf.

Gießen - Nur für zwei bis drei Monate sollte eine Mieterin mit ihrer Tochter nach eigenen Angaben aus der Wohnung am Nahrungsberg in Gießen ausziehen. Der Vermieter, Kashi Immobilien, hatte eine energetische Sanierung angekündigt. Mehr als zwei Jahre später wohnt die Familie immer noch in einer Ausweichwohnung des Vermieters. Wann und ob sie zurückkehren kann, hat am Mittwoch nun das Landgericht Gießen im Berufungsverfahren beschäftigt.

Gießen: „Der ganze Charakter der Wohnung wurde verändert“

Hauptstreitpunkt ist, dass die Wohnung der Klägerin nicht nur saniert, sondern umgebaut wurde. Türen wurden versetzt, die Raumaufteilung geändert, ein zusätzliches Bad eingebaut, im Wohnzimmer ragen nun Wasseranschlüsse aus der Wand. Die Mieterin sagte: „Der ganze Charakter der Wohnung wurde verändert.“ Im ersten Verfahren vor dem Amtsgericht erklärte der Architekt der Umbauarbeiten dazu: „Alles wurde so hergerichtet, dass man die Wohnung teilen kann.“ Und auch der Anwalt der Mieterin, Heimo Klemm, vermutete nun: „Sie wollen zwei Wohnungen aus einer großen machen und beide dann vermieten.“ Die Mieterin forderte vor dem Amtsgericht den Rückbau ihrer Wohnung in den ursprünglichen Zustand - und bekam Recht.

Gießen: Vermieter legt gegen Urteil Berufung ein

Dagegen legte der Vermieter Berufung ein. Doch das Gericht, vertreten durch die Vorsitzende Richterin Schmidt-Nentwig, Richterin Meschkat und Richter Fennel, ließ bereits durchblicken, dass es zwar das Urteil des Amtsgerichts nicht zu Hundertprozent bestätigen wird, aber wahrscheinlich doch in Teilen. Der juristische „Kern“ der Auseinandersetzung sei die Frage: Welche Arbeiten sind für die energetische Sanierung tatsächlich notwendig gewesen, denn für diese könnte die Mieterin eine Duldungspflicht haben. Bei der Verkleinerung der Küche oder auch dem Einbau eines weiteren WCs „drängt sich aber nicht auf, dass diese Arbeiten notwendig waren - vorsichtig ausgedrückt“.

Gießen: Vermieter lehnt Vergleichsvorschlag des Gerichts ab - nicht „zielführend“

Darüber gerichtlich zu entscheiden, würde allerdings dauern. Gutachter müssten mit einbezogen werden und würden viel Geld kosten. Deswegen regte Schmidt-Nentwig einen Vergleich zwischen den Parteien an. Die Mieterin könnte sich überlegen, welche Rückbauarbeiten ihr besonders wichtig wären - und auf die übrigen verzichten. Der Vermieter könnte fest zusagen, ab wann die Familie wieder in ihre Wohnung kann. Zusammen würde man sich dann auf eine neue Miethöhe einigen. Doch der Anwalt von Kashi Immobilien, Harald Scherer, schlug das aus: „Wir halten den vom Gericht vorgeschlagenen Vergleich mit dem Ziel des Verbleibs der Mieterin nicht für zielführend.“

Richterin vom LG Gießen: Vermieter muss klar gewesen sein, dass die Mieterin zurück in ihre Wohnung will

Es kam bereits vor dem Amtsgericht zur Sprache - und auch vor dem Landgericht wurde vom Vermieter-Anwalt mehrmals darauf angespielt, dass das Verhältnis zwischen den Parteien zerrüttet sei. Das könnte einen Kündigungsgrund darstellen und käme dem Vermieter gelegen, wenn es der Plan gewesen sein sollte, die Vermieterin loszuwerden, um die Wohnung aufzuteilen und neu zu vermieten. Doch Richterin Schmidt-Nentwig nahm dieser Behauptung schnell die Luft aus den Segeln: „Dabei muss man sich aber auch anschauen, warum es so gekommen ist.“ Laut der Richterin habe dem Vermieter klar sein müssen, dass die Mieterin weiter in der Wohnung bleiben wolle. Sie dann so umzubauen, wie es die Mieterin nicht will, „kann nicht angehen.“

Gießen: Vor dem Gerichtstermin gab es einen Versuch auf eine Einigung

Der Vermieter kann sich schließlich einen Vergleich vorstellen, bei dem die Mieterin nicht wieder in die Wohnung zieht, dafür aber eine Entschädigungszahlung erhält. Bereits vor dem Gerichtstermin gab es den Versuch zu so einer Einigung, die Parteien konnten sich aber nicht auf die Höhe der Zahlung verständigen.

Der nächste Verhandlungstermin ist am 26. Juli. Mit einem Urteil ist dann aber noch nicht zu rechnen. (Sebastian Schmidt)