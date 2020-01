Uni Gießen: Wohl weiter unter Beobachtung von Hackern

Nach dem folgenschweren Hackerangriff auf die Uni Gießen fährt die JLU ihre Systeme hoch. Doch dabei wird die höchstwahrscheinlich beobachtet.

Gießen - Der Feind schaut zu. In diesen Tagen fährt die Justus-Liebig-Universität ihre Computer nach und nach wieder hoch, fünf Wochen nach dem Cyberangriff. Dabei wird sie höchstwahrscheinlich beobachtet von Hackern, die auf neue Angriffspunkte hoffen. Die IT-Struktur geht sicherheitstechnisch aufgerüstet in Betrieb. Das braucht Zeit.

Uni Gießen: Nach Hackerangriff kommt W-Lan für Studenten zurück

Noch einige Wochen werde es dauern, bis alle Funktionen des Internets wieder vollständig verfügbar sind. Das erklärten Uni-Präsident Prof. Joybrato Mukherjee, Vizepräsident Prof. Michael Lierz und Dr. Michael Kost, Leiter des Hochschulrechenzentrums, in einer Pressekonferenz. Zum Vorlesungsbeginn am 13. Januar seien aber viele Komponenten wieder in Betrieb, die für den Lehr-Alltag wichtig sind. So werde es im Lauf der nächsten Woche wieder W-Lan für Studierende geben. "Sorgfalt geht vor Zügigkeit", so der Präsident.

Uni Gießen: IT-Sicherheit nach Hackerangriff erhöhen

"Wir sehen die Krise auch als Chance", betonte Mukherjee. Weit über die JLU hinaus sei schlagartig das Bewusstsein für die digitale Verwundbarkeit gestiegen. Es gelte sich in Sachen IT-Sicherheit besser zu "rüsten für die Zwanzigerjahre". Die Hacker-Attacken der letzten Wochen hätten eine "neue Dimension". Darauf wolle sich die JLU "maximal vorbereiten", auch wenn es hundertprozentige Sicherheit nie geben könne.

Wer hinter dem Angriff am zweiten Adventssonntag - dem 8. Dezember - steckt, ist weiter unklar. Die Höhe des Schadens lasse sich nicht beziffern, so Mukherjee. Mit Rücksicht auf laufende Ermittlungen und Sicherheit wolle man einige technische Details nicht offenlegen.

kw