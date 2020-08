Panne bei Corona-Tests von Lehrern? Praxis aus Kreis Gießen äußert Kritik an Test-Methode

Eine Gemeinschaftspraxis aus Wettenberg im Kreis Gießen kritisiert das Vorgehen bei Corona-Tests für Lehrer. Diese werden möglicherweise zu spät untersucht und seien dadurch nicht mehr aussagekräftig.

Seit dem 10. August können sich Lehrer aus Hessen freiwillig auf Corona* testen lassen.

Laut der Praxis werden Tests möglicherweise zu spät untersucht und seien deshalb nicht mehr aussagekräftig.

Gießen/Frankfurt - Hessische Lehrkräfte und sozialpädagogischen Mitarbeiter, die an Schulen tätig sind, können sich seit dem 10. August freiwillig auf Corona testen lassen. Infektionsketten sollen so frühzeitig erkannt und das Risiko einer unerkannten Verbreitung des Coronavirus an Schulen minimiert werden, sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) Anfang August zu dem Angebot.

Einige Tage sind seitdem vergangen. Dass bei den Corona-Tests für Lehrer nicht alles glattläuft, machte sich recht schnell bemerkbar. Die Bildungsgewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisierte bereits vor einigen Tagen, dass an manchen Orten das Testmaterial gefehlt habe, Termine hätten deshalb verschoben werden müssen oder noch gar nicht stattfinden können. „Wenn die Kolleginnen und Kollegen einen Termin hatten, dauerte es teilweise bis zu einer Woche, bis das Ergebnis vorlag“, sagte die GEW-Landesvorsitzende Maike Wiedwald.

Kritik an Corona-Tests für Lehrer: Praxis aus Kreis Gießen findet Vorgang skandalös

Auch eine Gemeinschaftspraxis aus dem Kreis Gießen beschwerte sich. In einem Facebook-Post schreibt sie, dass Corona-Tests von Lehrern und Erziehern möglicherweise zu spät untersucht werden und deshalb nicht mehr aussagekräftig seien. Denn „entnommenen Proben dürfen in lediglich einem Labor in Hessen untersucht werden.“ Demnach gingen die Proben von Lehrern nach Frankfurt und Erzieherproben nach Darmstadt.

Da die Proben auf dem Postweg in die Labore gehen, könne es laut Praxis mitunter vorkommen, dass die Proben erst später untersucht werden können. Zum Beispiel, wenn die Proben an einem Freitagnachmittag eintreffen. Am Wochenende mache das Frankfurter Labor, nämlich keine Untersuchungen. So könnten die Proben erst am Montag, über 72 Stunden später, untersucht werden. „Laut Laborangaben müssen durchgeführte Abstriche spätestens 72h (!!) nach Entnahme im Labor untersucht werden, sonst kann das Virus evtl. nicht mehr nachgewiesen werden“, schreibt die Praxis in dem Post.

Kreis Gießen: Gemeinschaftspraxis aus Wettenberg befürchtet fehlerhafte Testergebnisse von Lehrern

Hinzu kommt, dass nicht immer garantiert sei, dass die Probe noch vom Freitag stammten. Denn da Lehrer vormittags in der Regel arbeiten, würden die Proben erst am Nachmittag abgegeben. Die Abstriche stammten jedoch bereit vom Donnerstag oder sogar Mittwoch. „Einen Kurierdienst der Vertragslabore gibt es nicht für uns.“

Die Praxis aus Wettenberg kritisiert das Vorgehen mit den Corona-Tests für Lehrer deshalb. Denn im schlimmsten Fall könnten „Personen mit negativem Befund in Wahrheit mit dem SARS-CoV2-Virus infiziert sein, ohne es zu wissen.“ Und damit wäre ein Corona-Ausbruch in einer Schule durchaus möglich.

Kreis Gießen: Kultusministerium äußert sich zu Kritik - Vereinbarungen, die zeitnahe Abläufe garantieren

Doch die Praxis kritisiert nicht nur das aktuelle Vorgehen, sondern hat auch einen Lösungsvorschlag. So könnte die Praxis die Abstriche an das eigene Labor schicken. „Die Ergebnisse sind dann innerhalb von 48 Stunden vorrätig - und die entnommenen Abstriche vor allen Dingen schnell ausgewertet.“, heißt es in dem Post.

In einer Stellungnahme des Kultusministeriums, die „hessenschau.de“ vorliegt, äußerte man sich dazu. Darin stehe, dass sich bewusst dafür entschieden wurde, die Untersuchungen der Proben durch nur ein Labor in Hessen durchführen zu lassen. „Damit können wir einen einheitlichen Qualitätsstandard gewährleisten, ein landesweit einheitliches Verfahren, können jederzeit nachsteuern und verfügen über einen tagesaktuellen Überblick über die Zahl der Testungen“, heißt es darin.

Der Versand per Post wurde von dem Ministerium aus logistischen Gründen so ausgewählt, denn viele Praxen würden dezentral testen. Das Ministerium sagte zudem, dass mit der Kassenärztlichen Vereinigung und dem beauftragten Labor detaillierte Vereinbarungen getroffen wurden, um möglichst genaue, sichere und zeitnahe Abläufe zu garantieren. Auch das Frankfurter Labor verwies laut hessenschau auf diese Vereinbarung. Tests würden zudem mitunter auch am Wochenende stattfinden. -*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks. (svw- mit dpa) Alle Informationen zum Thema Corona in Hessen gibt es auch in unserem News-Ticker.