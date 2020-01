B49 wird lange einseitig gesperrt - Am Wochenende voll gesperrt 

Die Sanierungsarbeiten der B49 sollen in diesem Jahr fortgesetzt werden. Dafür muss bereits am Wochenende die Bundesstraße bei Wetzlar gesperrt werden. Im gesamten Jahresverlauf drohen weitere Behinderungen für Pendler.

B49 zwischen Gießen und Wetzlar wird wieder zur Baustelle

Vollsperrung der Strecke am Wochenende

Einspurige Verkehrsführung bis 2021

Gießen/Wetzlar - Pendler müssen sich in diesem Jahr zwischen Gießen und Wetzlar auf Behinderungen einstellen: Hessen Mobil saniert auf der B49 bei Wetzlar-Garbenheim die dortige Brücke über die Garbenheimer Bahnhofstraße sowie die Brücke über die Auf- und Abfahrtsrampe an der Anschlussstelle Garbenheim. Außerdem werden die Bauarbeiten an der Taubensteinbrücke der B49 in Wetzlar auf Höhe des Forums Wetzlar fortgesetzt.

Für die umfangreichen Sanierungsarbeiten muss die Bundesstraße zwischen Wetzlar und Gießen im gesamten Jahresverlauf halbseitig gesperrt werden. Bereits am Wochenende wird die B49 zwischen der Anschlussstelle Wetzlar-Dalheim und der Anschlussstelle Wetzlar-Ost der A45 voll gesperrt. Von Freitagabend, ab etwa 20 Uhr, bis voraussichtlich Montagmorgen 5 Uhr ist in beiden Fahrtrichtungen kein Durchkommen. In dieser Zeit richtet Hessen Mobil bei Garbenheim die Baustellenverkehrsführung für die erste Bauphase ein und baut hierfür Trennschutzelemente auf.

Die Sperrstrecke ist an dem Wochenende großräumiger als bei den bisherigen Sperrungen, da neben der Einrichtung der Baustellenverkehrsführung noch weitere Arbeiten durchgeführt werden. Dadurch kann aber auch ein mehrmaliges Sperren der B49 in diesem Bereich vermieden werden.

B49 zwischen Gießen und Wetzlar: Umleitungen eingerichtet

Für den Verkehr ist eine Umleitung eingerichtet: In Fahrtrichtung Gießen wird ab der Anschlussstelle Wetzlar-Dalheim über die B277, die Anschlussstelle Aßlar der A480 zum Wetzlarer Kreuz und weiter über die A45 zur Anschlussstelle Wetzlar-Ost umgeleitet.

Für den Verkehr in Fahrtrichtung Limburg/Wetzlar wird bereits ab der Anschlussstelle Gießen-Bergwerkswald der A 485 auf die Sperrung hingewiesen und der Verkehr über das Gießener Südkreuz der A485, über das Wetzlarer Kreuz der A45, die A480 und die B277 zur B49-Anschlussstelle Wetzlar-Dalheim umgeleitet.

Auch direkt an der Anschlussstelle Wetzlar-Ost kann von der B49 auf die A45 und die geschilderte Umleitung über das Wetzlarer Kreuz gefahren werden. Darüber hinaus wird für den örtlichen Verkehr nach Wetzlar aus Richtung Gießen eine Umleitung über die Anschlussstelle Lahnau, die L3020 und Garbenheim eingerichtet.

Somit sind am Wochenende auch die Ausfahrten von der A45-Anschlussstelle Wetzlar-Ost auf die B49 Richtung Wetzlar sowohl aus Richtung Dortmund als auch aus Richtung Würzburg gesperrt. Die Umleitung erfolgt über das Wetzlarer Kreuz. Aus Richtung Würzburg kommend kann ebenfalls über das Wetzlarer Kreuz in Richtung der B49 abgefahren werden. Die übrigen Auf- und Abfahrten an der A45-Anschlussstelle Wetzlar-Ost bleiben weiterhin offen.

B49 zwischen Gießen und Wetzlar: Witterung hat Brücken zugesetzt

An der Brücke über die Garbenheimer Bahnhofstraße sowie an der Brücke an der Anschlussstelle Garbenheim stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten an. Dort ist der Beton an mehreren Stellen der Brücke abgeplatzt. Der Stahl liegt dort frei und ist somit der Witterung ausgesetzt. Auch das Brückengeländer ist verrostet. Auf der Fahrbahn wiederum ist teilweise die Abdichtung undicht, wodurch Wasser in die Brücke eindringen kann.

Daher werden während der Sanierung der Fahrbahnbelag auf der Brücke, die Brückenkappen und die Geländer abgebrochen und vollständig erneuert. Die Brücke soll mit einer Schutzbeschichtung geschützt werden. Zudem werden die vorhandenen Dehnungsfugen in der Fahrbahn sowie die Entwässerungsleitungen der Brücke ausgetauscht.

Die Kosten für die Sanierung der beiden B49-Brücken bei Garbenheim belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

B49 zwischen Gießen und Wetzlar: Erste Bauphase nach vorbereitenden Arbeiten

Im Anschluss an dieses Wochenende stehen auf der B49 zwischen Wetzlar und der Anschlussstelle Wetzlar-Ost der A45 in beide Fahrtrichtungen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Der Verkehr verläuft dabei vollständig auf der Fahrbahnhälfte Gießen. An der Anschlussstelle Garbenheim ist in dieser Zeit die Auffahrt auf die B49 in Fahrtrichtung Limburg gesperrt. Dieser Verkehr wird über die L3020 über Wetzlar umgeleitet. Ebenso gesperrt ist an der Anschlussstelle Garbenheim die Abfahrt von der B49 aus Richtung Gießen kommend.

Die Umleitung hierfür führt ab der Anschlussstelle Lahnau über die L3020 nach Garbenheim. Auf der Bahnhofstraße Garbenheim wird der Verkehr im Bereich unterhalb der zu sanierenden Brücke mit Baustellenampeln geregelt.

B49 bei Wetzlar: Zweite Bauphase trifft Strecke Richtung Gießen

Diese erste große Bauphase und diese Verkehrsführung sind nach dem Zeitplan von Hessen Mobil bis circa Mitte dieses Jahres vorgesehen.

In einer zweiten großen Bauphase wird laut Hessen Mobil die Fahrbahnhälfte Richtung Gießen saniert. Der Verkehr verläuft dann vollständig auf der Fahrbahnhälfte Limburg mit jeweils einem Fahrstreifen pro Fahrtrichtung. Für diese Bauphase ist die zweite Jahreshälfte eingeplant. Zum Um- und Abbau der Bauphasen werden ebenfalls Vollsperrungen der B49 in diesem Streckenabschnitt erforderlich.

