"The Biggest Loser": Abdi aus Gießen kämpft gegen die Pfunde

Ein Gießener im TV: Der 25-Jährige Abdi aus Gießen kämpft am Sonntag, 5. Januar, um einen Platz in der Abnehmsendung "The Biggest Loser" auf Sat.1. Er will abnehmen, um endlich wieder tanzen zu können.

Am 5. Januar startet die neue Staffel der Sat.1-Sendung "The Biggest Loser". Um den Einzug in die Sendung kämpft auch Abdi aus Mittelhessen. Der 25-Jährige ist Student in Gießen und einer von 34 Bewerbern, die im neuen „The Biggest Loser“-Boot-Camp auf der Insel Naxos einen von 18 Plätzen in der Abnehmsendung ergattern wollen.

Abdi startet mit 145,3 Kilo in den Wettkampf. Seine Motivation: „Ich möchte ein Vorbild für andere sein und vor allem meine Hip-Hop-Schüler inspirieren. In meiner derzeitigen Situation bin ich kein Vorbild“, sagt Abdi im Interview.

Was hat dich dazu bewogen, bei „The Biggest Loser“ mitzumachen?

Abdi: „Ich bin ein leidenschaftlicher Hip-Hop-Tänzer. Wenn ich tanze, bin ich in einer Parallelwelt. Ich kann beim Tanzen meine Gefühle am besten verstehen und diese wiedergeben. Auf Grund meines Gewichts ist es für mich immer schwerer geworden zu tanzen. Ich habe keine Kondition mehr. Wenn ich nicht mehr tanzen kann, fühle ich mich so gefühllos. Ich brauche das Tanzen.“

Dein Zielgewicht?

Abdi: „Ich möchte unbedingt unter die 100 Kilo kommen.“

Was möchtest du mit dem Gewinn machen?

Abdi: „Ich habe mit zehn Jahren angefangen Hip-Hop zu tanzen, seitdem ist das Tanzen ein fester Bestandteil meines Lebens. Mit dem Gewinn würde ich mir gerne meinen großen Traum erfüllen: eine eigene Tanzschule eröffnen.“

Abdi aus Gießen bei Sat.1-Show "The Biggest Loser": Neuzugang im Trainer-Team

2020 schlägt die Sat.1-Show „The Biggest Loser“ ein neues Kapitel auf: Nach acht Jahren Andalusien öffnet das Abnehmcamp seine Pforten auf der Kykladen-Insel Naxos. Außerdem begrüßt Camp-Chefin und Ex-Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss einen Neuzugang im Trainer-Team: Neben Trainer-Urgestein Ramin Abtin nimmt Ex-Werder-Bremen-Fußballerin Petra Arvela (27) von den 34 Boot-Camp-Teilnehmern die 18 abnehmwilligsten Kandidaten unter ihre Fittiche.

Der Startschuss für die Abnehm-Challenge fällt am Sonntag, 5. Januar, um 16:30 Uhr in Sat.1.

In drei Qualifikations-Challenges müssen die Teilnehmer die Experten überzeugen. Wer sich ein T-Shirt und somit einen Platz im Camp erkämpft, sichert sich damit die Chance, in die Fußstapfen von Vorjahres-Gewinner Mario zu treten: Mit einer phänomenalen Abnahme von 101,4 Kilo (51,71 Prozent seines Ursprungsgewichts von 196,1Kilo) errang er 2019 den Titel „The Biggest Loser“ sowie die Siegprämie von 50.000 Euro. darauf hofft auch der Gießener Abdi.

Sat.1-Show "The Biggest Loser": Gießener Abdi will 50.000 Euro gewinnen

Camp-Chefin Dr. Christine Theiss: „Ich möchte, dass unsere Kandidaten sofort wissen, dass sie bei ‚The Biggest Loser‘ sind. Der Kampf um einen der begehrten Plätze beginnt sofort. Es gibt verschiedene Aspekte, unter denen wir unsere ‚The Biggest Loser‘ Kandidaten auswählen. Wer setzt sich in den Challenges durch und beweist, dass sie gewinnen können. Wir suchen auch die Kandidaten aus, die von der ersten bis zur letzten Minute zeigen, dass sie ein neues Leben wollen und es ohne uns nicht schaffen.“

Bereits über sechs Tonnen haben die Teilnehmer der vergangenen Staffeln unter ihren Fittichen verloren – Dr. Christine Theiss: „‚The Biggest Loser’ ist für unsere Kandidaten ein Rieseneinschnitt in ihr Leben und der Startpunkt in ein neues, gesünderes und glücklicheres Leben, wenn sie diese Chance nutzen. Das Wichtigste, was ‚The Biggest Loser‘ unseren Kandidaten vermitteln soll: Sie sollen nie, nie mehr in ihrem Leben aufgeben.“

Abdi aus Gießen bei Sat.1-Show "The Biggest Loser": Auftakt am 5. Januar

Für Abdi, den Student aus Gießen, ist bei "The Biggest Loser" alles neu. „Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Ich habe auf jeden Fall Bock darauf“, sagt er.

Ob der Traum des Mittelhessen wahr wird und er in das „The Biggest Loser“-Camp auf Naxos einzieht, sehen die Zuschauer am 5. Januar 2020, um 16:30 Uhr in Sat.1. Die weiteren Folgen sind jeweils sonntags um 17:30 Uhr in Sat.1 zu sehen.