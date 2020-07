Riesige Rauchwolke: Brand in Gewerbegebiet - Feuerwehr im Großeinsatz

Auf einem Firmengelände in Ginsheim-Gustavsburg (Kreis Groß-Gerau) wütet ein großes Feuer. Auch von einem Verletzten ist die Rede.

+++13.18 Uhr: Zu dem Brand in Ginsheim-Gustavsburg gibt es weitere Informationen. Wie ein Polizeisprecher gegenüber dem Radiosender FFH sagte, soll das Feuer bei Schweißarbeiten ausgebrochen sein. Bei der schwerverletzten Person handele es sich um einen Dachdecker. Außerdem soll laut Zeugen ein lauter Knall zu hören gewesen sein. Ob es eine Explosion gab, konnte bisher nicht bestätigt werden.

Ginsheim-Gustavsburg: Brand in Gewerbegebiet - Feuerwehr im Großeinsatz

+++12.49 Uhr: Laut Polizei kam es in der Hafenstraße in Ginsheim-Gustavsburg zu dem Brand. Der Sprecher sprach von einer extrem starken Rauchentwicklung. Über dem Ort war eine riesige Rauchwolke zu sehen. Anwohner sollten deshalb Fenster und Türen geschlossen halten. Eine Person wurde bei dem Feuer in dem Gewerbegebiet schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, der Verletzte wurde jedoch nach derzeitigen Informationen mit dem Rettungswagen in die Klinik gefahren. Weitere Verletzte soll es aktuell nicht gegeben haben. Laut Angaben der Polizei konnte die Feuerwehr den Brand in Ginsheim-Gustavsburg vor wenigen Minuten löschen. Die Ursache ist derzeit noch unklar.

Ginsheim-Gustavsburg: Brand in Gewerbegebiet - Große Rauchsäule zu sehen

Erstmeldung vom 30.07.2020, 12.40 Uhr: Ginsheim-Gustavsburg – Am Himmel über Ginsheim-Gustavsburg (Kreis Groß-Gerau) ist derzeit kilometerweit eine große Rauchwolke zu sehen. Auf einem Firmengelände in einem Gewerbegebiet ist ein Feuer ausgebrochen.

Ein Mensch wurde schwerverletzt. Die Ursache für den Brand ist noch unklar, zunächst war von einer Explosion die Rede gewesen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr ist vor Ort, auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Auch von Hochheim war die Rauchwolke zu sehen, wie die dortige Feuerwehr auf Facebook postete. Im Mai war im selben Gewerbegebiet eine Lagerhalle in Flammen aufgegangen, der Schaden des Großbrandes betrug mehrere Millionen Euro. (red/dpa)

Mehr dazu in Kürze.