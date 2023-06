Glück auf: Steinmeier mit Botschaftern auf NRW-Tour

Bundespräsident Steinmeier steht mit Ministerpräsident Wüst und Diplomaten vor der Zeche Zollverein. © Fabian Strauch/dpa

Diplomaten aus aller Welt in Nordrhein-Westfalen: Bundespräsident Steinmeier zeigt Botschaftern das Land. Im Ruhrgebiet steht der Wandel vom alten Montanstandort zum Wissens- und Dienstleistungsland im Mittelpunkt. Und gesungen wird auch.

Mülheim/Ruhr/Essen - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Dienstag bei einer NRW-Informationsreise mit rund 170 Diplomaten die Essener Zeche Zollverein als ein Musterbeispiel für den wirtschaftlichen Wandel herausgestellt. Die einst hochmoderne, 1986 geschlossene Zeche sei heute nicht nur Museum und Erinnerungsort, sondern Standort für Design und zahlreiche Firmen mit neuen Technologien.

Der Niedergang der Montanindustrie habe den Menschen im Ruhrgebiet eine gewaltigen Umbruch gebracht - aber eben auch den Wandel hin zu einem Wissenschaftsstandort mit Zukunftstechnologien, sagte Steinmeier in seiner Tischrede. Anschließend konnten sich die Diplomaten mit geschmorten Ochsenbäckchen, Pommery-Senf-Jus, Süßkartoffelpüree und Grünem Spargel stärken.

Der Bundespräsident hatte zusammen mit den Botschafterinnen und Botschaftern zuvor das Siemens-Werk in Mülheim/Ruhr besucht, in dem seit rund 100 Jahren Dampfturbinen und Generatoren für Kraftwerke hergestellt werden. In Zeiten der Energiewende montieren die Beschäftigten daneben unter anderem sogenannte Elektrolyseure für die Produktion von Grünem Wasserstoff.

Bei dem Termin auf der einst größten Zeche der Welt sang der Ruhrkohle-Chor in traditioneller Bergmannstracht für die ausländischen Gäste das „Lied des Bergmanns“, das Steigerlied mit der Anfangszeile „Glück auf, Glück auf! Der Steiger kommt“. Die Vorführung im nicht-öffentlichen Teil des Programms sei von den Botschaftern begeistert aufgenommen worden, berichtete eine Teilnehmerin. „Hinterher hatten fast alle ihre Handys oben.“ Der Bundespräsident ist Ehrenmitglied des Chors.

Als weitere Stationen der Reise waren ein Naturpark an der Emscher in Castrop-Rauxel, das Fußballmuseum in Dortmund und das barocke Wasserschloss Nordkirchen südlich von Münster geplant. Dort würden auch Finanzbeamte des Landes ausgebildet, wie NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst in seiner Begrüßungsrede anmerkte.

Informations- und Begegnungsreisen durch unterschiedliche Regionen Deutschlands für Spitzendiplomaten richten die Bundespräsidenten seit 1996 aus. Im vergangenen Jahr war Bayern das Ziel. Der Bundespräsident kommt selbst aus Nordrhein-Westfalen - er stammt aus Detmold im Kreis Lippe. dpa