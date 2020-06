Erneut Corona-Ausbruch in Göttingen: Anderer Gebäudekomplex betroffen - Tests für Bewohner angeordnet

Erneut gibt es einen Corona-Ausbruch in Göttingen: Diesmal ist ein anderer Gebäude-Komplex in der Innenstadt betroffen. Die Bewohner sollen alle getestet werden.

Mehrere Corona*-Infektionen in einem Gebäude-Komplex in der Innenstadt von Göttingen

in einem Gebäude-Komplex in der Innenstadt von Bisher keine Hinweise auf eine Verbindung zu dem vorherigen Corona-Ausbruch in dem Hochhaus Iduna-Zentrum

Sämtliche Bewohner sollen getestet werden - Maskenpflicht angeordnet

Göttingen – In einem Häuserkomplex im Stadtzentrum von Göttingen haben sich nach aktuellem Stand zwei Personen mit Corona infiziert. Wie die Stadt am Samstag mitteilte, wurde die Corona-Infektion bei zwei miteinander befreundeten Frauen bei einer präventiven Routine-Kontrolle in einer Klinik entdeckt.

Von den Infektionen habe der Krisenstab unter Leitung von Petra Broistedt am Freitag erfahren. Sofort seien alle namentlich genannten Kontaktpersonen ersten Grades kontaktiert worden, hieß es vonseiten der Stadt. Für sie sei ein Test auf Corona organisiert.

Ende Mai war es bereits zu einem Massenausbruch von Corona-Neuinfektionen im Iduna-Zentrum in Göttingen gekommen. Damals hatten sich über 100 Menschen infiziert.

Corona-Ausbruch in Göttingen: "Pandemie ist noch nicht vorbei"

Rolf-Georg Köhler, Oberbürgermeister von Göttingen, wandte sich einmal mehr mit einem eindringlichen Appell an die Bevölkerung: „Die Pandemie ist längst nicht vorbei. Wir haben es mit einer Lage zu tun, die jederzeit in jeder Stadt auftauchen kann.“ Jedes einzelne Mitglied der Gesellschaft müsse daran mitwirken, dass sich der Corona-Virus so wenig wie möglich verbreitet.

„Es geht darum, Menschen zu schützen. Der beste Weg, dies zu erreichen ist nach wie vor: Abstand halten. Kontakte auf ein Nötiges zu reduzieren. Auf die Hygiene achten und möglichst im öffentlichen Raum einen Mund-Nasen-Schutz tragen“, betonte Köhler.

Corona-Ausbruch in Göttingen: Alle Bewohner des Gebäudes werden getestet

Um das Infektionsgeschehen in dem Häuserkomplex zu überschauen, hat die Stadt Göttingen entschieden, dass alle Bewohner des Komplexes auf Corona getestet werden sollen. Die Tests sollen am Montag und Dienstag in einem mobilen Testzentrum vor Ort vorgenommen werden.

Die Bewohner sollen noch am heutigen Samstag einen Brief erhalten, der sie im Detail über Corona, die Tests sowie den Ort und den individuellen Test-Zeitpunkt informiert, teilte die Stadt mit.

Im Brief seien jeweils zwei Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) beigelegt. Nach dem Test sollen alle Getesteten eine weitere, waschbare MNS, die das Deutsche Theater Göttingen zur Verfügung gestellt hat, bekommen, sagte Krisenstabsleiterin Petra Broistedt.

Außerdem erhalten alle Bewohner die Anordnung, auf dem Gelände sowie in den Gebäuden außerhalb der eigenen Wohnung einen MNS zu tragen.

Corona-Ausbruch in Göttingen: Offenbar keine Verbindung zum vorherigen Ausbruch

„Von der vor Ort tätigen Jugendhilfe-Einrichtung wissen wir, dass es viele Menschen im Komplex gibt, die rumänisch sprechen. Das hat uns auch die Hausverwaltung bestätigt, mit der wir im Austausch stehen“, sagte Broistedt. Deshalb würden von der Stadtverwaltung Göttingen alle Schreiben zweisprachig verfasst. Eine Verbindung des Geschehens zum jüngsten Corona-Ausbruchsgeschehen rund um Pfingsten gibt es nach aktuellem Stand nicht.

Schulschließungen sind aufgrund des gerade ausgelaufenen zweiwöchigen Verbots des Präsenzunterrichts nicht vorgesehen. Angeordnet wurde aber, dass Kinder und Jugendliche aus dem Komplex bis zum Vorliegen der Testergebnisse nicht die Schule oder die Kita besuchen dürfen. Darüber würden auch die Schulen und Kitas informiert, so die Stadt.

von Andreas Arens

Corona-Ausbrüche in Göttingen: Das ist bisher passiert

