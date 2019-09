Fußgängerin stirbt nach Unfall in Klinik

Eine Fußgängerin wird bei einem Unfall in Griesheim/Südhessen schwer verletzt und stirbt an den Folgen.

Eine Fußgängerin, die bei einem Unfall in Südhessen schwer verletzt wurde, ist am Samstagnachmittag im Krankenhaus gestorben. Die Frau war am Morgen an einer Kreuzung in Griesheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) von einem Auto angefahren worden, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte.

Autofahrer in Griesheim steht unter Schock

Ein Rettungshubschrauber brachte die 50-Jährige ins Krankenhaus. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau über die Straße gehen wollte, als der Wagen sie erfasste.

Der genaue Hergang ist bislang jedoch unklar. Deshalb wurde ein Sachverständiger eingeschaltet, die Polizei sucht nach Zeugen.

Der am Unfall beteiligte Autofahrer aus Griesheim erlitt einen Schock und wurde durch speziell ausgebildete Rettungskräfte betreut. (FNP/dpa)