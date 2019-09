Gefährliches Gemisch in Groß-Gerau aus Tank ausgetreten 

Fenster und Türen geschlossen halten

Am Sonntagmorgen ist aus einem Tank in Groß-Gerau Lauge und Säure ausgetreten, die in Verbindung ein gefährliches Gemisch ergeben.