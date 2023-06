Lieber verdursten – Die prekäre Toilettensituation der Busfahrer in Groß-Gerau

Von: Tadhg Nagel

Über acht Stunden Arbeit und keine Möglichkeit auf Toilette zu gehen. Für viele Busfahrer in Groß-Gerau ist das Alltag. Jetzt fordern sie Verbesserungen.

Groß-Gerau - Wer selbst regelmäßig mit dem Bus fährt, kennt das Problem: Während Reisebusse Toiletten an Bord haben, ist dies bei den im Nahverkehr eingesetzten Fahrzeugen nicht der Fall. Ein Glück also, dass man sich als Fahrgast zumeist nicht so lange im Bus befindet. Ganz anders sieht es bei denjenigen aus, die diese Verkehrsmittel täglich sicher an ihr Ziel bringen.

Schweißtreibenden Temperaturen. Benommenheit und leichte Kopfschmerzen. Bereits seit acht Stunden am Steuer, noch ganze drei weitere Stunden zu fahren. Ohne zu trinken. Denn ein Schluck Wasser erhöhe das Risiko, auf die Toilette zu müssen. Doch die gebe es nicht, also müsse die durstig bleiben. So schildert Alina Kurz ihren Berufsalltag im Interview mit der Hessenschau. „Wir haben ein paar Linien, da gibt es gar keine Toilette“, so die Busfahrerin, die im Auftrag der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft Groß-Gerau (LNVG) quer durch Südhessen und das Rhein-Main-Gebiet kutschiert. Ihr Arbeitgeber ist das Busunternehmen Müller-Riedstadt (Crumstadt/Riedstadt).

Schulbus der LNVG in Groß-Gerau © imago stock&people

Busfahren in Groß-Gerau: „Seit 25 Jahren weiß ich nicht wirklich, wo ich auf Toilette gehen soll“

Das kenne auch Annemarie Weber nur zu gut. Seit 25 Jahren fahre sie Bus. „Und seit 25 Jahren weiß ich nicht wirklich, wo ich auf Toilette gehen soll“, so die 68-Jährige, die ebenfalls bei Müller-Riedstadt angestellt ist. In den letzten Jahren sei es sogar noch schlimmer geworden. Sie sei daher froh, dass sie das Rentenalter erreicht habe. Fahren würde sie trotzdem noch, allerdings zumeist Schulbusse, also kürzere Strecken.

Als sie noch mehr auf den Straßen unterwegs gewesen sei, habe sie sich mit einem Tischmülleimer mit Deckel beholfen. „Das war dann meine Toilette“, so die Berufskraftfahrerin. Wenn gerade keine Passagiere an Bord gewesen seien, hätte den Bus an einem Feldrand abgestellt. Dann sei sie hinter das Gelenk des Fahrzeugs gegangen, in den toten Winkel der Überwachungskamera. Dort habe sie ihr Geschäft verrichtet und anschließend den Eimer ausgeleert. Sehr pragmatisch, aber extrem demütigend.

Gereiztheit, Unfälle und Nierensteine: Mangel an Toiletten als Gefahr für Nahverkehr in Groß-Gerau

Dass die Fahrer ihrem Grundbedürfnis nicht nachkommen können, habe weitreichende Folgen. Die Konzentration lasse nach, wodurch es zu Unfällen kommen könne, wie Alina Kurz gegenüber der Hesseschau anmerkt. Bei den Betroffenen seien Kopfschmerzen und Schwindel keine Seltenheit. „Einige Kollegen haben deswegen auch Nierenschmerzen und sogar Probleme mit Nierensteinen“, so die Omnibusfahrerin weiter. Außerdem reagierten die Chauffeure mit voller Blase oft sehr gereizt auf Fahrgäste.

Als Mitglied des Betriebsrats kämpft Alina Kurz daher für bessere Rahmenbedingungen. Vor allem für eine Möglichkeit sich zu erleichtern. Mit ihrem Anliegen sei sie nicht allein: „Das betrifft ja nicht nur uns bei Müller-Riedstadt, das ist eigentlich ein bundesweites Problem.“ Außerdem fürchte sie um die Attraktivität des Berufs. Zusammen mit den langen Lenkzeiten sei die ungeklärte Frage des Notdurfts keine gute Werbung. „Wer möchte sich das denn antun?“, fragt sich Kurz. Angesichts des Mangels an Nachwuchs-Busfahrern ein wichtiger Einwand.

Bis zum Feierabend keine Toilette - für viele Busfahrer ist das der erschreckende Alltag. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Keine Toiletten zur Verfügung: Nicht nur ein Problem von Busfahrerinnen in Groß-Gerau

Für Busfahrerinnen käme ein Mal im Monat noch die Periode hinzu. Da sei es „sehr unangenehm, wenn man da so viele Stunden sitzt“, so Betriebsrätin Kurz. Doch auch ihre männlichen Kollegen hat sie im Blick. Die könnten sich zwar im Gebüsch erleichtern, das sei jedoch oft auch peinlich. Es sei schon vorgekommen, dass Passanten Fotos geschossen und sich beim Arbeitgeber beschwert hätten. Marc Sternitzky, Geschäftsführer von Müller-Riedstadt, stellt zusätzlich den Aspekt der Hygiene heraus. Fahrer könnten sich die Hände nicht waschen, müssten dann aber das Geld der Fahrgäste wechseln.

Groß-Gerau: Die Schuld wird hin- und hergeschoben

Laut Hessenschau ist das grundlegende Problem, dass es an den Endhaltestellen keine Toiletten gibt. Ein einfach zu lösendes Problem, möchte man meinen. Doch die Suche nach Verantwortlichen gestalte sich als „Teufelskreis aus Schuldzuweisungen und ungeklärten Zuständigkeiten“. Zunächst liege der Ball beim Arbeitgeber, in diesem Fall Müller-Riedstadt. Der Geschäftsführer sei jedoch anderer Meinung, schließlich könne man die einzelnen Subunternehmen nicht für die gesamte Infrastruktur des Einsatzgebiets verantwortlich machen. „Da sehen wir die LNVG in der Pflicht.“, so Sternitzky.

Jens Untermann ist der Zuständige Planer bei der Nahverkehrsgesellschaft. Er könne die Angestellten verstehen, die Schuld sehe er jedoch bei anderen. „Die Leute haben Recht, wir finden die Arbeitsbedingungen auch nicht gut“, bekräftigt er. Die LNVG sei auch bereit, Geld für den Bau von Toiletten auszugeben. Dem würden sich allerdings Anwohner und Kommunen in den Weg stellen.

Öffentlicher Nahverkehr in Groß-Gerau: Nicht mal eine Abstellfläche für Busse

Ein Paradebeispiel für eine solche Blockade sei der Bahnhof in Rüsselsheim, so Untermann. Der sei Endhaltestelle für fünf Buslinien, eine sechste solle bald hinzukommen. Trotzdem gebe es nicht einmal eine vernünftige Abstellfläche für Busse. Die Fahrerinnen und Fahrer müssten mit ihren Bussen ständig nachrücken, damit der Platz für neu ankommende Fahrzeuge ausreicht. Daher könnten sie den Fahrersitz auch in der Pause nicht verlassen.

Die Pläne der LNVG zum Umbau der Haltestelle seien vom Umweltausschuss der Stadt abgewiesen worden. Dabei sei auf die Anwohner verwiesen worden. Als Notlösung versuche die LNVG vereinzelt mobile Toiletten aufzustellen. Doch selbst hierfür könne man nicht genug geeignete Flächen finden.

Die Betreiberfirma Müller-Riedstadt fordert die Busfahrer auf, selbst für Toilettenmöglichkeiten zu sorgen. Dabei nehmen sie sogar Fahrausfälle in Kauf. © Moritz Frankenberg/dpa

Probleme wegen mangelnder Toiletten: Ausfall von Buslinien als Folge in Groß-Gerau

Die Betreiberfirma Müller-Riedstadt würde ihrem Personal anbieten, die Fahrgäste aus dem Bus zu werfen, um den Gang zur Toilette auf dem Betriebsgelände in Riedstadt zu ermöglichen, hieß es weiter. Sogar den Ausfall einer Fahrt würde das Unternehmen dulden. Teilweise werde das auch genutzt. „Wir unterstützen das, dann sieht vielleicht auch die LNVG, dass es so nicht funktioniert.“, so Chefin Sabine Müller-Kempa. Sie selbst habe auch schon von der Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Für Alina Kurz kann das nicht das Ende der Fahnenstange sein, denn es sei keine tragfähige Option für die Fahrer. Zum einen werde der Ablauf massiv gestört, was verständlicherweise den Unmut der Passagiere mit sich bringe. Außerdem müsse Müller-Riedstadt für ausgefallene Linien eine Strafe an die LNVG zahlen. Dies führe dazu, dass die Angestellten „die Prämie für diese Linie nicht bekommen“. Sabine Müller-Kempa widerspricht dieser Darstellung. Noch nie habe es für die Beschäftigten finanzielle Nachteile gehabt, auf die Toilette gehen zu müssen.

Hoffnung an eine Lösung für Toilettenproblem in Groß-Gerau schwindet

Inzwischen mache sich Resignation breit. „Viele Kolleginnen und Kollegen haben die Hoffnung bereits verloren.“, so Betriebsrätin Kurz. Eine Lösung zeichne sich laut Hessenschau trotz der „ mehr als unbefriedigende Situation für alle Beteiligten“, nicht ab. Die Situation könne sich sogar noch verschlimmern, wenn der Nahverkehr wie geplant weiter ausgebaut wird. (Tadhg Nagel)