Wendemanöver mit Sachschaden in Stockstadt – Fahrer macht sich aus dem Staub

Von: Tadhg Nagel

Bei einem Wendemanöver stößt ein PKW in Stockstadt am Dienstagabend (13. Juni) mit einem parkenden Wagen zusammen. Die Ermittlungen dauern an.

Stockstadt – Beim Wenden seines Wagens rammte ein Fahrer am Dienstagabend (13. Juli) ein in Stockstadt abgestelltes Fahrzeug. Wie die Polizei mitteilte, war der rote Hyundai i20 auf der Oberstraße rückwärts in einen vor der Hausnummer 47 parkenden Jeep gefahren. Der Täter sei anschließend in Richtung Goddelau davongebraust, hieß es weiter.

Nächtlicher Routineeinsatz der Polizei © IMAGO/Gottfried Czepluch

Die Fahrerflucht scheint allerdings umsonst gewesen zu sein. Nach Angaben der Polizei, konnte das betreffende Fahrzeug später in Goddelau gefunden werden. Eine Streife habe die Beschädigungen am Wagen dem Schadbild des Jeeps zuordnen können. Die Ermittlungen zum Unfallfahrer dauern noch an.

Zeugen mit Hinweisen, die zur Feststellung der sich zur Tatzeit am Steuer befindlichen Person führen könnten, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Gernsheim in Verbindung zu setzen. (Tadhg Nagel)