Tragischer Badeunfall: 17-Jähriger ertrinkt in See - Freund muss alles mit ansehen

Tödlicher Badeunfall in Groß-Rohrheim im Kreis Bergstraße: Ein 17-jähriger Nichtschwimmer aus Darmstadt ertrinkt im Baggersee. Auch sein Freund kann ihm nicht mehr helfen.

Bei einem Badeunfall in Groß-Rohrheim (Kreis Bergstraße) stirbt ein 17-Jähriger aus Darmstadt .

in stirbt ein 17-Jähriger aus . Der Verunglückte ist Nichtschwimmer . Sein Freund eilt zur Hilfe, aber auch er kann nicht schwimmen.

. Sein Freund eilt zur Hilfe, aber auch er kann nicht schwimmen. Die Polizei setzt bei der umfangreichen Suche einen Hubschrauber ein.

Groß-Rohrheim/Darmstadt – Bei einem Badeunfall am Samstagnachmittag (08.08.2020) ist ein 17-jähriger Nichtschwimmer aus Darmstadt im Baggersee ertrunken. Über die Ereignisse in Groß-Rohrheim informierte zunächst die Polizei.

Badeunfall in Groß-Rohrheim: 17-Jähriger aus Darmstadt kann nur noch leblos geborgen werden

Demnach meldete um kurz vor 16 Uhr ein junger Mann der Rettungsleitstelle und der Leitstelle der Polizei, dass sein Freund im See untergegangen sei. Unmittelbar nach dem Anruf machten sich Feuerwehr, DLRG und Polizei zum Baggersee Groß-Rohrheim auf und leiteten umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Um 16.30 Uhr dann die schreckliche Nachricht und Gewissheit: Der 17 Jahre alte Freund des Anrufers aus Darmstadt konnte „leider nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden“, hieß es von der Polizei in einer Meldung. Es wurde versucht ihn am Baggersee Groß-Rohrheim wiederzubeleben, die Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos.

Bagersee Groß-Rohrheim: Freund von 17-Jährigen aus Darmstadt kann auch nicht schwimmen

„Die Ermittlungen der Kollegen des hiesigen Kriminaldauerdienstes haben ergeben, dass der Verstorbene mit Freunden an diesen See gefahren ist. Er ging ins Wasser, um sich abzukühlen“, teilten die Beamten zum Badeunfall in Groß-Rohrheim mit.

+ Keutz TVNEWS-2020-193_d7wWYrm.jpg © Keutz TV

Das Ufer an dem Baggersee Groß-Rohrheim fällt steil ab. Der 17-jährige Nichtschwimmer aus Darmstadt geriet in Not und klatschte in die Hände, um auf seine Situation aufmerksam zu machen. Der Freund und spätere Anrufer versuchte ihm zu helfen, es gelang ihm aber nicht, zu helfen. Der Grund: Auch er ist Nichtschwimmer.

17-Jähriger aus Darmstadt stirbt: Baggersee Groß-Rohrheim ist kein öffentlicher Badesee

Der See in Groß-Rohrheim, an dem es zu dem tödlichen Badeunfall gekommen ist, ist kein öffentlicher Badesee und gehört zu einer Firma. „Der Zutritt ist mit entsprechender Beschilderung verboten und das Schwimmen untersagt. Zum Zugang muss ein 2-3 hoher Erdwall überwunden werden“, so die Polizei. (tvd)

Es ist nicht der einzige Badeunfall nahe Darmstadt in diesem Jahr: Ein junger Mann geht jüngst im Erlensee in Bickenbach nahe Darmstadt unter. Taucher können ihn zwar retten, doch jetzt hat die Polizei schreckliche Nachrichten.