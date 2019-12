Traumatische Busfahrt: Jugendliche versetzen Mädchen (12) in Angst und Schrecken

Eine traumatische Busfahrt in Groß-Umstadt ist jetzt ein Fall für die Polizei: Zwei Jungen haben ein Mädchen (12) in Angst und Schrecken versetzt.

Groß-Umstadt - Ein 12-jähriges Mädchen soll am Montag (09.12.2019) von zwei Jugendlichen in einem Bus in Groß-Umstadt bedroht worden sein. Während der Bus die Georg-August-Zinn-Straße in Richtung Otto-Hahn-Straße befuhr, hätten die beiden Jungs gegen 15.40 Uhr eine Softair-Waffe auf sie gerichtet, berichtete das mutmaßliche Opfer der Polizei. Das Mädchen zeigte die Tat am Tag danach an. Laut Polizei hatten die beiden mutmaßlichen Täter das Mädchen in Angst und Schrecken versetzt.

Groß-Umstadt: Mädchen (12) mit von zwei deutlich älteren Jungen bedroht

Die 12-Jährige war offenbar im Bus von den beiden Jugendlichen angesprochen und nach einem geringen Geldbetrag gefragt worden. Als sie angab, kein Geld bei sich zu haben, hätten die beiden Jungen ihr mit der Softair-Waffe gedroht, heißt es im Polizeibericht. Diese taten den Vorfall im Nachhinein als Spaß ab.

Die Kriminalpolizei hat jetzt ein Strafverfahren wegen einer versuchten räuberischen Erpressung eingeleitet und sucht die Jungen, die beide noch minderjährig sein sollen.

Der erste der Tatverdächtigen wird wie folgt beschrieben:

zwischen 16 und 17 Jahren alt

normale Statur

blaue Jeans

schwarze Kapuzen-Pullover

Bauchtasche der Marke Gucci



Groß-Umstadt: Polizei sucht mit Beschreibungen nach Jugendlichen

Seinen mutmaßlichen Komplizen umschreibt die Polizei Südhessen wie folgt:

etwa 17 oder 18 Jahre alt

dunkelbraune Haare

schwarze Brille

Auffällig sei ein Pflaster im Gesicht und eine auffällig große Anzahl von Pickeln gewesen

Groß-Umstadt: Mädchen in Bus bedroht und erpresst – Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die im Zusammenhang mit der versuchten räuberischen Erpressung im Bus verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat in Groß-Umstadt oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 10 in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

In einem anderen Fall aus Groß-Umstadt hat die Polizei die aktive Fahndung eingestellt. Eine 70 Jahre alte Frau aus Groß-Umstadt wird vermisst. Die Suche lief tagelang vergeblich. Bei neuen Hinweisen auf den Aufenthaltsort der Vermissten kann sie jederzeit wieder aufgenommen werden.

(red)