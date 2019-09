11-jährige Skateboarderin angefahren – Fahrerin flüchtet 

In Groß-Zimmern ist eine 11 Jahre alte Skateboarderin angefahren worden.

In Groß-Zimmern ist ein 11 Jahre altes Mädchen angefahren worden. Die Unfallverursacherin flüchtete.

Groß-Zimmern – Am Donnerstagabend (12.09.2019) fuhr ein 11 Jahre altes Mädchen mit seinem Skateboard die Friedrich-Ebert-Straße in Groß-Zimmern hinab. An der Kreuzung der Goethestraße kam es zum Unglück.

Groß-Zimmern: 11-Jährige angefahren

Das Mädchen kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw und stürzte auf den Asphalt. Dabei verletzte sie sich. Die Fahrerin des blauen Autos fuhr unerlaubt weiter und flüchtete. Das Mädchen wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

11-Jährige angefahren: Polizei sucht Zeugen

Die Fahrerin wird als schlanke 50-60-Jährige Dame mit blond-grauen Haaren beschrieben. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Dieburg unter der Nummer 06071/9656-0 zu melden.

marv

Derweil wird eine 13-Jährige aus Hanau vermisst. Das Mädchen ist seit Wochen verschwunden. Die Polizei bittet um Mithilfe.