Mann (18) verliert Kontrolle über Auto und überschlägt sich mehrfach

Groß-Zimmern/Dietzenbach – Ein schwerer Unfall auf der B26 hat für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Der Fahrer hatte dabei wohl einen Schutzengel dabei.

Am Donnerstagmorgen hatte der 18-Jährige bei dem Unfall sehr viel Glück. Der Mann aus Dietzenbach war gegen 5.45 Uhr auf der zweispurigen B26 von Dieburg in Richtung Darmstadt unterwegs.

Plötzlich geriet der 18-Jährige auf der B26 zwischen der Anschlussstelle Groß-Zimmern und Roßdorf-Gundernhausen mit seinem Auto ins Schleudern und überschlug sich dabei mehrfach. Nach dem Unfall blieb er im Straßengraben liegen.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall auf der B26 bei Groß-Zimmern glücklicherweise unverletzt, teilte die Polizei mit. Schaden entstand lediglich an dem Fahrzeug und einer Notrufsäule, die sich am Fahrbahnrand befand. Die B26 war für die Dauer der Unfallaufnahme und er Bergung des Fahrzeuges für die Dauer von einer Stunde an der Unfallstelle nur einseitig befahrbar. chw

