Großbrand in Hessen: Leiche gefunden – weitere Person vermisst

Feuerwehreinsatz

+ © Marius Schwarz/Imago Images In Osthessen ist es zu einem Großbrand gekommen. (Symbolfoto) © Marius Schwarz/Imago Images

In Osthessen kommt es zu einem Großbrand. Nachdem das Feuer gelöscht ist, finden Ermittler eine Leiche.

Künzell – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (23.05.2021) hat sich im Osten von Hessen* ein Großbrand ereignet. Gegen 1.00 Uhr rückten zahlreiche Feuerwehrleute zu einer Lagerhalle in Künzell, einer Gemeinde bei Fulda, aus. Wie die örtliche Polizei berichtet, stand das Gebäude zu diesem Zeitpunkt komplett in Flammen. Unmittelbar neben der Lagerhalle befanden sich Wohnunterkünfte für Mitarbeiter der Firma, welche ebenfalls brannten. Die ganze Nacht über löschte die Feuerwehr den Brand.

Gegen 5.00 Uhr wurde vermeldet, dass das Feuer gelöscht sei und man nach Glutnestern suche. Dabei handelte es sich um eine gefährliche Aktion, da das Gebäude einsturzgefährdet war und ist.

Künzell bei Fulda: Leichenfund in Lagerhalle

Gegen Sonntagnachmittag fanden Ermittler in der ausgebrannten Lagerhalle schließlich eine Leiche. Um wen es sich dabei handelt, ist laut Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft bislang unklar. Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte sich zum Brandzeitpunkt eine zweite Person im Gebäude aufgehalten haben. Von ihr fehlt bislang allerdings jede Spur. Die Ermittler sprechen von einer „erschwerten Bergungssituation“. Bei den beiden Personen könnte es sich laut Polizei um zwei Mitarbeiter der Speditionsfirma handeln, die in den Wohnunterkünften untergebracht waren, hieß es.

Die Ursache des Brandes ist derweil noch nicht klar. Das Feuer brach jedoch wohl in der Wohnunterkunft aus und griff anschließend auf die Halle über. Nun laufen die weiteren Ermittlungen. Daran sind die Kriminalpolizei Fulda und die Staatsanwaltschaft Fulda beteiligt. Die gefundene Leiche soll einer Obduktion unterzogen werden.*

Der entstandene Schaden liegt wohl im „unteren siebenstelligen Bereich“, so die Ermittler. (tu) *fnp.de und fuldaer-zeitung.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA.