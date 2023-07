Großeinsatz am Mittwoch: Warum in Wiesbaden ungewöhnlich viel Polizei unterwegs sein wird

Von: Caspar Felix Hoffmann

Teilen

Nach dem Tod einer 81-Jährigen durch Messerstiche in Wiesbaden gehen die Ermittlungen weiter – größere Spurensuche am Mittwoch (2. August).

Wiesbaden – Am Mittwoch (2. August) wird die Kriminalpolizei in Wiesbaden-Klarenthal eine „größere Spurensuche“ durchführen, wie die Polizei am Montag (31. Juli) mitteilte. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen eines Tötungsdeliktes planen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei eine „intensive Spurensuche“ im Bereich der Heinz-Ranly-Straße und Umgebung.

Dazu würden am Mittwoch (2. August) ungewöhnlich viele zivile und uniformierte Beamtinnen und Beamte in den Straßen von Klarenthal unterwegs sein. Zu Verkehrsbehinderungen werde es während der Fahndungsmaßnahmen nicht kommen.

Eine Hand hält eine Dienstmarke der Kriminalpolizei im Polizeipräsidium in Frankfurt am Main. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Tötungsdelikt in Wiesbaden: 46-Jähriger wegen Mordverdachts in U-Haft

Nach dem Tod einer 81-jährigen Frau in ihrem Haus in Wiesbaden-Klarenthal stehe fest, dass sie durch Gewalteinwirkung ums Leben gekommen sei, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Tatverdächtig sei ein 46 Jahre alter Bekannter. Die 81-Jährige sei Ende Juni von ihrem Ehemann und einer Nachbarin tot aufgefunden worden. Die Obduktion der Leiche habe ergeben, dass sie durch Gewalteinwirkung mit einem Messer ums Leben gekommen sei.

Der 46-Jährige sei im Zuge der Ermittlungen ins Visier der Behörden geraten. Er sei wenige Tage nach dem Fund der Leiche in seiner Wohnung in Wiesbaden festgenommen worden. Der Haftrichter habe Untersuchungshaft wegen Mordverdachts angeordnet. (cas)