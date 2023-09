Seit vier Jahren unfertig: Großer Streit um Windkraft-Projekt in Hessen

Seit mehr als drei Jahren stehen die unfertigen Anlagen bei Heubach in der Gegend herum. © Marcus Lotz

Seit fast vier Jahren stehen in einer hessischen Gemeinde zwei Windkraftanlagen unfertig in der Landschaft herum. Die am Projekt beteiligten Parteien liegen im Clinch, wie Sie hier erfahren:

Kalbach - Das Unternehmen Oktoberwind hatte Enercon mit dem Bau von den Windkraftanlagen in der Gemeinde Kalbach im Kreis Fulda (Hessen) beauftragt. Das war 2018, nachdem das Regierungspräsidium die Genehmigung erteilt hatte. Doch bereits bei der Frage, was vertraglich geregelt war, gehen die Ansichten beider Parteien auseinander.

Während Oktoberwind das gelieferte Material bemängelt, weist Enercon auf einen Schreibfehler im Kaufvertrag hin. Auch über das Geld wird gestritten. Oktoberwind will die Anlagen fertig stellen lassen, doch mit den Maststümpfen werden alle Beteiligten wohl noch einige Zeit leben müssen.