Größter Waffen- und Munitionsfund der vergangenen Jahre im Lahn-Dill-Kreis – mehrere hundert Kilogramm

Von: Caspar Felix Hoffmann

In Herborn im Lahn-Dill-Kreis finden die Hinterbliebenen eines Mannes in dessen Wohnung eine Sammlung von 600 Kilogramm Waffen und scharfer Munition.

Herborn/Wetzlar – Es war einer der größten Waffen- und Munitionsfunde im Lahn-Dill-Kreis seit vielen Jahren. Rund 600 Kilogramm Munition und 35 Waffen soll ein inzwischen verstorbener Mann aus Herborn über vermutlich viele Jahre privat gesammelt haben – ohne im Besitz einer entsprechenden Erlaubnis gewesen zu sein. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag (20. Juli) in Wetzlar mit. Der Mann sei zwar früher Sportschütze und damit auch Waffenbesitzer gewesen, seine Waffenbesitzkarte habe er aber schon vor längerer Zeit abgegeben. Die Abgabe der auf ihn registrierten legalen Waffen habe er der Behörde nachgewiesen.

Der größte Waffen- und Munitionsfund der vergangenen Jahre beschäftigte den Lahn-Dill-Kreis. 35 Waffen und mehrere hundert Kilogramm Munition liegen sortiert zur Vernichtung bereit. © Lahn-Dill-Kreis

Hinterbliebene finden Waffen und Munition in Wohnung im Lahn-Dill-Kreis

Nach seinem Tod hätten die Hinterbliebenen nun eine große Sammlung in seiner Wohnung gefunden. Neben leeren Patronenhülsen und Silvesterfeuerwerk fanden die Mitarbeiter der Waffenbehörde nach Angaben der Kreisverwaltung unter anderem auch scharfe Munition, Gewehre, Pistolen, Granaten, eine Stabbrandbombe, eine Panzerfaust, Sprengschnüre und TNT. Neben den Mitarbeitern, die einen Waffensachverständigen hinzugezogen hätten, seien auch die Kriminalpolizei und das Hessische Landeskriminalamt (LKA) mit dem Fund in einem Herborner Stadtteil befasst gewesen.

Die Munition, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz falle, sei vom LKA vor Ort sichergestellt worden. Gewehre, Pistolen, Munition und anderes seien zur Sichtung in die Waffenkammer des Lahn-Dill-Kreises gebracht worden. 35 Waffen und Waffenteile, 196,4 Kilogramm scharfe Munition, 39 Kilogramm Platzpatronen und 34,8 Kilogramm Zündhütchen hätten die Mitarbeiter gesichert. Die aufgefundenen Waffen würden nun untersucht, um sie gegebenenfalls zuordnen zu können. Sollten sie nicht als Beweismittel in einem Strafverfahren benötigt werden, würden sie vernichtet. Bei Funden in Privatbesitz, unabhängig vom Alter der Waffen und Munition, handele es sich fast immer um eine Straftat, so die Kreisverwaltung.

Immer wieder Waffen- und Munitionsfunde in den Wäldern des Lahn-Dill-Kreises

Vor allem im nördlichen Lahn-Dill-Kreis würden immer wieder Waffen und Munition im Wald gefunden. Wer so etwas finde, solle am besten „sofort“ die Polizei verständigen. Diese könne einschätzen, ob Mitarbeiter der Waffenbehörde den Fund sichern oder sogar der Kampfmittelräumdienst hinzugezogen werden müsse. Denn viele Funde seien lebensgefährlich.

Wenn Angehörige im Nachlass eines Verstorbenen Munition oder Waffen finden, verständigen sie am besten die Polizei und die Mitarbeiter der Waffenbehörde. „Keinesfalls sollten sie mit ihren Funden in eine der Behörden gehen“, so die Kreisverwaltung. Die Fachleute würden die Funde an sich nehmen und sicher abtransportieren. (cas)