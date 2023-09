„Großes Schild“ gestohlen: Ganz Usingen sucht „Wer A sagt ...“-Werbung – 50 Liter Bier als Belohnung

Von: Caspar Felix Hoffmann

Usingen sucht ein „Wer A sagt ...“-Schild: Verdächtigt werden die Nachbarn aus Neu-Anspach. Deren Bürgermeister weiß von nichts. Die Polizei ermittelt.

Usingen – In Usingen im Hochtaunuskreis haben Unbekannte Anfang August ein „großes Schild“ gestohlen. Das an einem Ortseingangsschild in der Frankfurter Straße angebrachte Zusatzschild mit der Aufschrift „Wer A sagt, muss auch U singen“ sei zwischen Montag, 31. Juli, und Sonntag, 6. August, abmontiert und entwendet worden, teilte die Polizei am Dienstag (5. September) in Wiesbaden mit. Es sei Anzeige erstattet worden, bestätigte die Polizei auf Nachfrage dieser Redaktion.

Am Sonntag (3. September) hatte auch Usingens Bürgermeister Steffen Wernard das Fehlen des Schildes am Ortseingang aus Richtung Bad Homburg bemerkt, wie er im Gespräch mit dieser Redaktion erklärte. Im sozialen Netzwerk Instagram veröffentlichte er am Montag (4. September) Vorher-Nachher-Bilder. Dieses und weitere Schilder seien vor etwa einem Jahr aufgestellt worden. Sie würden an den Ortseingängen den Slogan der Stadt Usingen zeigen. Er habe auf die Werbung für den Usinger Laurentius Markt am Wochenende (8. bis 11. September) geachtet – und das fehlende Schild bemerkt.

Das Schild „Wer A sagt, muss auch U singen“, das die Usinger vermissen. © Steffen Wernard/Instagram

„Wer A sagt ...“-Schild in Usingen gestohlen: „Da hat sich jemand Mühe gegeben“

„Da hat sich jemand Mühe gegeben“, sagte Wernard. Denn das Schild lasse sich nicht einfach so entfernen. „Da kommt man nur schwer dran.“ Sein Verdacht: Entweder hat das Schild jemandem gefallen oder die Nachbarn aus Neu-Anspach wollten den Usingern einen Streich spielen. Deren Bürgermeister habe Wernard auch darauf angesprochen. Doch der habe von nichts gewusst.

Wernards Angebot: Wer das vermisste Schild bis Kerbemontag, 11. September, mittags ins Kerbezelt bringt, bekommt 50 Liter Freibier. Damit nicht noch mehr Schilder verschwinden, seien die anderen Mottoschilder im Ort bereits entsprechend gekennzeichnet worden. So könne man erkennen, ob es sich wirklich um das gesuchte Schild handelt.

„Wer A sagt ...“-Schild in Usingen gestohlen: „Die Polizei muss ermitteln“

Die Polizei sieht das nach der Anzeige allerdings weniger gelassen. „Die Polizei muss ermitteln“, erklärte ein Polizeisprecher. Die rechtliche Bewertung wiederum obliege der Staatsanwaltschaft. Diese müsse entscheiden, ob die Ermittlungen eingestellt werden, auch wenn das Schild wieder auftauchen sollte.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise auf die Diebe geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 zu melden. (cas)