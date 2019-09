Traktor erfasst Mann bei Grünberg - Rettungshubschrauber im Einsatz

Schwerer Unfall bei Grünberg: In Göbelnrod hat ein Traktor einen Mann erfasst.

Grünberg - Schwerer Unfall bei Grünberg: In der Beltershainer Straße in Göbelnrod wurde ein Mann am Freitag "sehr schwer" verletzt, wie es bei der Polizei Mittelhessen heißt. Der 64-Jährige wurde nach ersten Informationen von einem Traktor erfasst. Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr.

Unfall in Grünberg: Rettungshubschrauber über Göbelnrod im Einsatz

Ein Rettungshubschrauber wurde zur Rettung des Verletzten geschickt: Er brachte den Mann in eine Klinik.

Wie konnte es zu dem Unfall in Grünberg-Göbelnrod kommen? Bislang ist unklar, aus welchem Grund der Traktor den 64-Jährigen erfasste. Die Unfallaufnahme dauerte am späten Freitagnachmittag noch an. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

red