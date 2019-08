Feuerwehr findet Toten mit Kopfverletzung in abgebranntem Haus

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Gründau ist ein Mann ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Bei einem Brand in Gründau hat die Polizei einen toten Mann gefunden. Er soll eine Kopfverletzung haben. Die Polizei übernimmt.

Update von Mittwoch, 28.8.2019, 10.26 Uhr: Nach dem Brand in Gründau soll es sich nach Informationen der „Bild“ bei dem verstorbenen Mann um einen 30 Jahre alten Hausbewohner handeln. Er soll eine Kopfverletzung aufweisen, die sich nicht mit dem Feuer erklären ließe.

Gründau: Feuerwehr findet leblosen Mann in Wohnung

Erstmeldung von Mittwoch, 28.8.2019, 7.31 Uhr: Gründau - In Gründau es am frühen Mittwochmorgen in der Straße "Schöne Aussicht" zu einem Brand gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 4.15 Uhr stand das Einfamilienhaus bereits komplett in Flammen. Im Wohnhaus fanden die Feuerwehrleute einen leblosen Mann. Die Brand- sowie Todesursache sind noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

