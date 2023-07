Grundschüler bekommen Pfefferspray ab: Polizei sucht Täter

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Ein Jugendlicher hat in der Nähe einer Grundschulklasse in Kassel Pfefferspray versprüht. Eine elfjährige Schülerin erlitt dabei am Montag eine Augenreizung und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sieben weitere Kinder entwickelten leichte Symptome, die jedoch bei Ankunft des Krankenwagens wieder abgeklungen seien.

Kassel - Die Schülerinnen und Schüler befanden sich nach Angaben der Polizei auf einem Schulausflug. Gegen 13.15 Uhr liefen sie gemeinsam mit ihren Lehrkräften an einer Straßenbahnhaltestelle entlang, als ihnen drei männliche Jugendliche entgegenkamen. Einer der drei habe das Reizgas in die Luft gesprüht. Die Elfjährige bekam das Gas laut Polizei in die Augen und weitere Kinder atmeten es ein.

Der mutmaßliche Täter entfernte sich in unbekannte Richtung und wird nun gesucht. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. dpa