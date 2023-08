Gut ein Viertel weniger Baugenehmigungen für Wohnungen

Teilen

Eine Baugerüst an einem Wohnhaus. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Hessen ist im ersten Halbjahr 2023 um mehr als ein Viertel eingebrochen. Genehmigt wurde der Neu- und Umbau von 9653 Einheiten in Wohn- und Nichtwohngebäuden, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Dies entspreche einem Rückgang von 26,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Wiesbaden - Damit liegt Hessen im Bundestrend. Gestiegene Baukosten und höhere Zinsen für Baukredite bremsen seit Monaten.

Bei Neubauten zählten die Statistiker in Hessen von Januar bis einschließlich Juni des laufenden Jahres 8020 Wohnungen und damit 29 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2022. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hatte eingeräumt, dass die Bundesregierung ihr Ziel von jährlich 400.000 neuen Wohnungen bundesweit im laufenden Jahr verfehlen wird. dpa