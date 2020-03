Randalierer wütet in Kirche: Hoher Schaden - Pfarrer ist erschüttert

Ein Randalierer richtete in der Ellenberger Kirche in Guxhagen einen enormen Schaden an.

In der Ellenberger Kirche in Guxhagen hat ein Randalierer einen enormen Schaden angerichtet. Pfarrer und Vorstand sind erschüttert.

Ein Mann hat in der Ellenberger Kirche in Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) bei Kassel gewütet

gewütet Es ist ein hoher Schaden entstanden

Die Polizei konnte den Randalierer festnehmen

Ellenberg/Guxhagen - Der Organistin der Ellenberger Kirche in Guxhagen im Schwalm-Eder-Kreis in der Nähe von Kassel fiel am Samstagmorgen (07.03.2020) um 8.45 Uhr auf, dass die Tür zur Kirche aufgebrochen war. Da sie auch Geräusche aus dem Gotteshaus hörte, alarmierte sie die Polizei.

Als die Beamten aus Melsungen samt Unterstützung von Polizisten aus Homberg und Fritzlar an der Kirche eingetroffen waren, stellten sie fest, dass sich ein 50-jähriger Wohnsitzloser in der Kirche aufhielt. Der Mann ließ sich widerstandslos von der Polizei festnehmen.

Guxhagen bei Kassel: Randalierer wütet in Ellenberger Kirche - 10.000 Euro Schaden

Nach derzeitigen Informationen hatte er sich bereits am späten Freitagabend gewaltsam Zutritt zu dem Altarraum verschafft und anschließend in der Kirche in Guxhagen bei Kassel gewütet. Gesangbücher lagen verstreut auf dem Boden, Kirchbänke waren umgeworfen und teilweise beschädigt worden.

Auf der Empore waren außerdem Brandspuren zu sehen. Wie Pfarrer Frithjof Tümmler sagte, ist auch das Bild über der Kanzel mit einem spitzen Gegenstand, den der Randalierer in das sakrale Bild gesteckt hat, beschädigt worden. Auch an einem Teppich entstanden Schäden.

Guxhagen bei Kassel: Mann randaliert in Kirche: Pfarrer ist erschüttert

Ebenfalls wurden die Sitzauflagen von den Bänken heruntergerissen, hiermit hatte sich der Mann vermutlich ein Nachtlager errichtet.

Wegen der Brandspuren waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Ellenberg und Guxhagen (nahe Kassel) zu der Kirche gerufen worden. Die 17 Einsatzkräfte, unter der Leitung von Frank Guido Schäfer, kontrollierten die oberen Bereiche der Kirche und unterstützen den Pfarrer und die Kirchenvorstandsmitglieder bei den Aufräumarbeiten.

+ Lucas Tümmler, Lothar Kraß, Pfarrer Frithjof Tümmler, Gerhard Bobel-Wunsch (von links nach rechts) bei den Aufräumarbeiten. © Helmut Wenderoth

Ellenberger Kirche in Guxhagen bei Kassel beschädigt: Gottesdienst am Sonntag auf der Kippe

Pfarrer Tümmler ist schockiert über den Vorfall in seiner Kirche in dem Ortsteil von Guxhagen bei Kassel: „So etwas habe ich noch nicht erlebt. Die Kirchenvorstandmitglieder und ich sind erschüttert, darüber was hier passiert ist.

Ob der Gottesdienst morgen hier in der Kirche stattfinden kann, ist noch nicht klar. Wir danken der Feuerwehr, die uns bei den Aufräum- und Reinigungsarbeiten unterstützt hat. Nach meinen ersten Schätzungen beträgt der Schaden mindestens 10.000 Euro.“

Von Helmut Wenderoth

