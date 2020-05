In Hadamar bei Limburg ist eine Leiche gefunden worden. Die Polizeiermittlungen laufen. (Symbolbild)

Große Aufregung in Hadamar (Kreis Limburg-Weilburg): Ein bislang unbekannter Toter ist dort entdeckt worden.

Hadamar – Die Polizei ermittelt derzeit in Hadamar bei Limburg. Am Ortseingang des Stadtteils Steinbach ist am Montagmorgen (04.05.2020) eine männliche Leiche gefunden worden. Klar ist bisher nur, dass diese Verbrennungen aufwies. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen, kann aber noch keine weiteren Angaben machen.

