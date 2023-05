Haftbefehl gegen 18-Jährigen nach Messerattacke erlassen

Aichach-Friedberg

Nach einer Messerattacke in Friedberg ist gegen einen 18-Jährigen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags erlassen worden. Das teilte die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Gießen am Dienstag mit. Ihm wird vorgeworfen, einen 21-jährigen Mann am Sonntagabend mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt zu haben.

Friedberg - Der Tatverdächtige war nach der Attacke festgenommen worden und befand sich seither in Untersuchungshaft. Zum konkreten Tathergang sowie zu den Hintergründen der Tat gab es keine weiteren Angaben. dpa