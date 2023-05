Hanau-U-Ausschuss hört wieder Vertreter von Recherchegruppe

Der Landtag-Untersuchungsausschuss zum rassistischen Anschlag von Hanau wird in seiner nächsten Sitzung an diesem Montag (ab 10.00 Uhr) wieder einen Vertreter der Recherchegruppe Forensic Architecture (FA) hören. Er soll unter anderem zum nächtlichen Polizeieinsatz am Wohnhaus des Täters befragt werden. Zu den weiteren Zeugen gehören Polizisten, die in der Tatnacht im Einsatz waren.

Wiesbaden - Die Gruppe FA wurde 2011 in London gegründet. Die Mitarbeiter sehen sich als „Recherchekollektiv“ und „Forschungsagentur“. Sie setzen moderne Methoden und Technologien ein, um Daten auszuwerten und Spuren zu analysieren, etwa 3D-Modellierung, Geomapping und digitale Rekonstruktion, aber auch investigative Recherchen. Dabei arbeiten sie vor allem für die Opfer staatlicher Gewalt.

Ein 43-jähriger Deutscher hatte am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Der Ausschuss soll klären, ob es rund um die Tat zu einem Behördenversagen gekommen war. dpa