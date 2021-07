A66 voller Drogen: Marihuana-Päckchen verteilen sich auf der Fahrbahn

Unfall

+ © 5vision Nach einem Unfall ist die A66 nahe Hanau voller Drogen. © 5vision

Bei einem Unfall auf der A66 nahe Hanau werden zwei Menschen verletzt. Die Fahrbahn in Höhe der Ausfahrt Bad Orb/Wächtersbach ist anschließend voller Drogen.

Bad Orb/Wächtersbach – Kurioser Einsatz für die Autobahnpolizei Langenselbold: Nach einem Unfall auf der A66 in Höhe der Ausfahrt Bad Orb/Wächtersbach nahe Hanau war die Fahrbahn voller Drogen. Die Beamten und Autofahrer staunten sicherlich nicht schlecht bei diesem Anblick.

Was war geschehen? Der Fahrer eines Wohnmobils stellte am Dienstagmorgen (27.07.2021) gegen 11 Uhr sein Fahrzeug auf der Standspur ab, um dort in Ruhe auf die Toilette zu gehen, teilte die Polizei mit. Ein Lkw-Fahrer schätzte die Situation in Fahrtrichtung Fulda offensichtlich falsch ein und streifte mit Wucht das Heck des Camping-Fahrzeugs.

Unfall auf der A66 nahe Hanau: Überall liegt Marihuana

Dabei riss die Außenwand des Wohnmobils auf und verteilte eine größere Menge Marihuana auf der A66 nahe Hanau. Während der Brummi-Fahrer nach dem Unfall in Höhe der Ausfahrt Bad Orb/Wächtersbach unverletzt blieb, kamen sowohl der Fahrer und die Beifahrerin des Campers leicht verletzt in Krankenhäuser.

+ Nach dem Unfall auf der A66 nahe Hanau ist von dem Wohnmobil nicht mehr viel übrig. © 5vision

Die Polizei muss nun die Herkunft der Drogen klären. Ersten Ermittlungen zufolge war das Marihuana vermutlich im Wohnmobil versteckt. Um die Autobahn wieder „drogenfrei“ zu bekommen, riefen die Ermittler Kräfte der Bereitschaftspolizei zu Hilfe. Der Verkehr wurde über den linken Fahrstreifen an der Einsatzstelle vorbeigeleitet. (chw)

