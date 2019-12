Feuerwehr-Einsatz beim Hauptbahnhof Hanau: Das war der Grund

Feuerwehr-Einsatz in Hanau: Es brannte in einem Wohnhaus in der Nähe des Hauptbahnhofs.

Alarm für die Feuerwehr Hanau: Mitten in der Nacht musste sie zu einem aufwendigen Einsatz in der Nähe des Hauptbahnhofs ausrücken.

In einem Wohnhaus beim Hauptbahnhof Hanau hat es gebrannt

hat es gebrannt Die Feuerwehr Hanau rückte aus

Hanau rückte aus Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar

Hanau – Die Feuerwehr ist in der Nacht zum Sonntag (29.12.2019) zu einem Einsatz in der Nähe des Hauptbahnhofs Hanau ausgerückt. In der Straße „Am Krawallgraben“ brannte es in einem Wohnhaus. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. Zum Ausmaß des entstandenen Schadens gab es zunächst keine Informationen.

Kurz nach 2 Uhr, Hanau: Alarm für die Feuerwehr – Feuer in der Innenstadt

Kurz nach 2 Uhr war die Feuerwehr Hanau alarmiert worden. Neben der Berufsfeuerwehr machte sich auch die Einsatzabteilung der freiwilligen Feuerwehr Hanau-Mitte auf den Weg in die Straße „Am Krawallgraben“, die wenige Meter unterhalb der Gleise des Hauptbahnhofs gelegen ist. Dort – mitten in der Innenstadt – ist unter anderem auch das große Parkhaus P6 angesiedelt.

Hanau: Brand in Wohnung am Hauptbahnhof – Feuerwehr setzt Drehleiter ein

Das Feuer war allerdings in einer Wohnung ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr Hanau handelte es sich um einen Zimmerbrand. Bei ihrem Eintreffen drang bereits dichter Rauch aus dem Obergeschoss des Wohnhauses.

Per Drehleiter verschafften sich die Feuerwehrleute Zutritt zu den Wohnung. Mehrere mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Trupps bekämpften die Flammen, bis der Brand gelöscht war.

Hanau – Zimmerbrand mit starker Rauchentwicklung https://t.co/IDrN8sHId0 — Feuerwehr Hanau (@FeuerwehrHanau) December 29, 2019

Feuerwehr Hanau beendet Einsatz nach zwei Stunden – Brandursache unklar

Danach kontrollierte die Feuerwehr die betroffene Wohnung mit einer Wärmebildkamera auf möglicherweise verbliebene Glutnester und lüftete das Haus gründliche.

Gegen 4 Uhr war der Einsatz in der Nähe des Hauptbahnhofs Hanau beendet. Details zur Brandursache und den wirtschaftlichen Folgen des Feuers wurden zunächst nicht bekannt. Die Polizei ist eingeschaltet.

