Brutaler Raub: Abend nimmt für Jugendlichen eine dramatische Wende

Hanau - In der Innenstadt von Hanau hat es am Wochenende einen brutalen Raub gegeben. Eine harmlose Frage endete für einen 16-Jährigen tragisch.

Was war bei dem Raub in Hanau geschehen? Eigentlich finden alles ganz harmlos an. Ein 16 Jahre alter Jugendlichen war am Samstagmorgen (18.01.2020) in der Marktstraße in der Hanauer Innenstadtunterwegs. Plötzlich sprach ihn ein 17 Jahre alter Jugendlicher auf eine Zigarette an, als der Abend eine überraschende Wendung nahm.

Der 17-Jährige zog sein Opfer mit Gewalt in einen Hinterhof zwischen der Marktstraße und der Großen Dechaneistraße in Hanau. Dort schlug und trat er brutal auf den 16-Jährigen ein – alles nur, um an dessen Handy zu kommen. Dieses zog er ihm nämlich anschließend aus der Tasche und floh in unbekannte Richtung, berichtete die Polizei Südosthessen in einer Mitteilung.

Als er sich von seinen Verletzungen erholt hatte, lief der 16-Jährige auf die Polizeiwache und schilderte den Beamten die Einzelheiten des Raubs in der Innenstadt von Hanau. Die Polizisten hatten sofort eine Verdacht, was den Täter anging, denn der Jugendliche konnte ihn identifizieren.

Die Polizisten machten sich daraufhin zu Wohnung des Verdächtigen in Hanau auf, durchsuchten seine Wohnung und nahmen ihn fest. Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten das geraubte Handy sicher. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hanau wurde der Tatverdächtige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, teilte die Polizei in Hanau mit.

Von Christian Weihrauch

