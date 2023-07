„Meine Tochter hat Angst vor dem Duschen“: Kind (5) erlebt Schock wegen unangekündigten Wartungsarbeiten

Von: Christian Dauber

Als das Mädchen duschte, kam plötzlich fast siedend heißes Wasser aus der Leitung. Der Vermieter, die Nassauischen Heimstätten, hatten die Wartungsarbeiten nicht angekündigt. (Symbolfoto) © dpa

Als eine Fünfjährige aus Hanau duscht, kommt plötzlich fast siedend heißes Wasser aus der Dusche. Sie hat Glück und kommt mit Rötungen davon. Die Mutter des Mädchens will warnen.

Hanau - Wir schreiben den 20. Juni. Die fünfjährige Anna M. (Name geändert) steht unter der Dusche. Dann der Schock: Plötzlich kommt heißes Wasser aus der Dusche. Sie springt heraus, rettet sich völlig aufgelöst in die Arme ihrer Mutter. Diese kann sich zunächst nicht erklären, was passiert ist, und stellt dann fest: In dem Mietshaus an der Gustav-Hoch-Straße – es ist Eigentum der Nassauischen Heimstätten Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft (NHW) – werden Wartungsarbeiten durchgeführt. Ein Filter wird gewechselt. Daher wurde das kalte Wasser abgedreht. Und das ohne Ankündigung, wie die Mutter gegenüber unserer Zeitung schildert.

Ihre Tochter hatte Glück, ihr ist nichts Ernsthaftes passiert, wie ein Kinderarzt feststellte. Es sei bei Rötungen geblieben, die noch einige Zeit sichtbar gewesen seien. „Aber hätte es ein Kleinkind oder Säugling getroffen, wäre es sicher anders ausgegangen“, schildert die Frau. Sie will wachrütteln und weitere Vorfälle dieser Art für die Zukunft verhindern. „Im Sinne der Kinder“, wie sie betont.

Hanau: Nassauische Heimstätten sprechen von Einzelfall

Direkt nach dem Vorfall sei sie im Keller des Hauses auf den Handwerker getroffen, der noch bei der Arbeit gewesen sei. Konfrontiert mit dem Geschehen, habe er ihr geschildert, dass es leider gängige Praxis der NHW sei, nicht über solche Wartungsarbeiten zu informieren. Er habe die NHW bereits gebeten, dies zu ändern, was jedoch abgelehnt worden sei. Er sei darüber selbst sehr unglücklich, da er dies vor Ort ausbaden müsse – und habe immer davor gewarnt, dass irgendwann etwas passieren werde, schildert die Frau.

Was sagt das Unternehmen dazu? „Im Zuge der Filterwartung kam es wohl kurzzeitig zu einer Wasserunterbrechung. In der Regel führt dies jedoch nicht zu den von der Mieterin genannten Auswirkungen. Bisher liegt der NHW im gesamten Bestand auch kein vergleichbarer Fall vor. Natürlich bedauern wir die Unannehmlichkeiten für die Mieterin und ihre Tochter und sind selbstverständlich dabei zu prüfen, wie es dazu kommen konnte“, erklärt Pressesprecher Frederik Lang auf Nachfrage unserer Zeitung.

Grundsätzlich würden Wartungsarbeiten angekündigt – je nach Art über Aushänge, Wurfkarten und/oder schriftliche Ankündigungen an die Mieter. „Bei Wartungen, die nur mit einer unerheblichen Einwirkung auf die Mietsache verbunden sind – wovon wir bei dieser Art der Wartung auch aus Erfahrung heraus ausgehen mussten – bedarf es auch vom Gesetzgeber aus keiner Ankündigung“, so Lang.

Nassauische Heimstätten unterhalten in Hanau rund 2000 Wohneinheiten

Nun, ganz unerheblich war die Einwirkung in diesem Fall wohl nicht. Das scheint auch die NHW bemerkt zu haben. Man prüfe, was zu dem Vorfall geführt habe. Je nach Ergebnis „werden wir selbstverständlich Konsequenzen ziehen“, so der Sprecher des Wohnungsbauunternehmens, das in Hanau rund 2000 Wohneinheiten unterhält, davon sechs an der Gustav-Hoch-Straße.

Die Fünfjährige hat den Schock bis heute nicht verdaut. „Seit dies passiert ist, hat meine Tochter Angst vor dem Duschen, beziehungsweise davor, dass heißes Wasser aus der Brause kommt. Es kostet immer noch sehr viel Überredungskunst“, erzählt die Mutter. Ihrer Meinung nach wäre es einfach gewesen, das Ganze zu verhindern – mit einem kleinen Zettel an der Haustür. Sie hat das Unternehmen mit ihrem Ärger konfrontiert – und ist sauer darüber, dass sie bis heute keine Antwort erhalten hat. Und das, obwohl ihr versichert worden sei, „sich der Angelegenheit anzunehmen“. Die NHW erklärt dazu, die Prüfung des Sachverhalts dauere an. Selbstverständlich erhalte die Mieterin „nach Abschluss des Prozesses“ eine Rückmeldung. (Christian Dauber)

