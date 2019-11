Frau bei Unfall in Hanau gestorben - Zwei Schwerverletzte

In Hanau kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Frau gestorben ist und zwei Personen schwer verletzt wurden.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hanau ist eine Frau ums Leben gekommen. Sie war Beifahrerin eines Wagens, der am Samstag mit einem Lkw kollidierte. Der Fahrer des Autos und des Lastwagens wurden schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei in Offenbach mitteilte.

Unfall in Hanau: Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach Angaben der Feuerwehr waren Rettungskräfte mit zahlreichen Helfern vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber wurde zum Unfallort gerufen.

(dpa)