Neuer Hanauer Abfallkalender ist erschienen – Müllabfuhr verschiebt sich wegen der Feiertage

Der Abfallkalender für Hanau ist erschienen und kann abgeholt werden. Wir erklären, was sich über Weihnachten ändert und wo der Kalender abgeholt werden kann.

Hanau - Durch die bevorstehenden Feiertage über Weihnachten und Neujahr verschieben sich die Leerungstermine für die Abfalltonnen von Privathaushalten. Die Abweichungen sind dem Abfallkalender 2019 zu entnehmen beziehungsweise dem neuen Abfallkalender für 2020, teilt die Stadt Hanau in einer Pressemitteilung mit.

Der Kalender ist gedruckt ab sofort im Rathaus-Stadtladen erhältlich, ebenso in den Stadtteil-Servicestellen und in den nächsten Tagen in den Filialen der Sparkasse Hanau. Wobei zu beachten ist, dass der Stadtladen nur am 23., 27. und 30. Dezember sowie am 2. und 3. Januar jeweils von 8 - 13 Uhr erreichbar ist und die Servicestellen in den Stadtteilen vom 23. Dezember bis einschließlich 3. Januar 2020 geschlossen sind.

Hanau: Müllabfuhr verschiebt sich

Unabhängig davon steht der Abfallkalender auf der Internetseite der Stadt Hanau auch online zur Verfügung. Es besteht dabei die Möglichkeit sich die Abfuhrtermine individuell für jede Straße anzeigen zu lassen. Über den Internetbrowser des Smartphones kann ebenfalls direkt auf den Abfallkalender zugegriffen werden. Zusätzlich zu den Feiertagsverschiebungen weist der städtische Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service (HIS) darauf hin, dass vom 7. Januar an ausrangierte Weihnachtsbäume abgeholt werden.

Das erfolgt parallel zur Abfuhr der Restmülltonne. Werden diese 14-tägig geleert, können sie dennoch entgegen diesem Rhythmus entsprechend der Angabe im Abfallkalender zum Abholen rausgelegt werden Die Sperrmüll-Annahme im Wertstoffhof (Daimlerstraße 5) bleibt am Samstag 11. Januar, geschlossen. Das gilt im Verkauf des Jahres auch am Ostersamstag, 11. April, sowie am 2. Mai und am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober.Der Abfallkalender für Hanau ist erschienen und liegt zur Abholung bereit. Immerhin, die Müllgebühren in Hanau bleiben stabil.