Streit über Jet-Ski-Fahrt: Plötzlich kommt es zum Angriff

Am Sonntag ist ein Streit über eine Jet-Ski-Fahrt auf dem Main in Hanau eskaliert. Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild)

In Hanau ist ein Streit über eine Jet-Ski-Fahrt eskaliert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Drei junge Männer fahren am Sonntag auf dem Main in Hanau* Jet-Ski

Ein älteres Ehepaar fühlt sich durch den Lärm belästigt, der Streit darüber eskaliert

belästigt, der Streit darüber eskaliert Die Polizei sucht nach Zeugen

Hanau/Großauheim - Die Jet-Ski-Fahrt von drei Männern auf dem Main in Hanau ist am Sonntag (05.07.2020) in einem Streit geendet. Ein älteres Ehepaar fühlte sich durch den Lärm des Jet-Skis belästigt. Am Ende sprühte ein Mann den Jet-Ski-Fahrern mit Reizgas ins Gesicht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Männer im Alter von 24 bis 30 Jahren fuhren am Sonntagabend mit einem Jet-Ski über den Main. Die Geräusche des Jet-Skis empfand ein älteres Ehepaar offenbar als Lärmbelästigung, berichtet die Polizei. Gegen 20.50 Uhr beendeten die Männer ihre Jet-Ski-Fahrt im Hegerswiesenweg in Hanau im Bereich der Nato-Rampe. Dort luden sie den Jet-Ski wieder auf einen Hänger.

Hanau: Streit eskaliert - Mann sprüht mit Reizgas

Im Bereich des Mainufers in Hanau kam es daraufhin zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den 24 bis 30 Jahre alten Männern und einem bislang unbekannten älteren Mann. Dann eskalierte der Streit und der etwa 60 Jahre alte Mann sprühte den jungen Männern Reizgas ins Gesicht.

Auslöser für den Streit war offenbar, dass sich ein älteres Ehepaar durch den Lärm belästigt gefühlt hatte. Nach der Reizgas-Attacke flüchtete der ältere Mann mit einem schwarzen E-Bike in Richtung Limesbrücke in Hanau, teilt die Polizei mit.

Hanau: Polizei sucht nach Reizgas-Attacke nach Zeugen

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Streits in Hanau und nach dem flüchtigen Mann. Der etwa 60-jährige Mann wurde wie folgt beschrieben:

Alter Etwa 60 Jahre Größe Circa 1,77 Meter Aussehen Schlank, mit Bauchansatz Kleidung Schwarze Kleidung Weitere Merkmale Oberlippenbart

Hinweise zu dem Vorfall in Hanau nimmt die Polizei unter 06181/95970 entgegen.

Hanau: Streit eskaliert - Polizei sucht Zeugen

